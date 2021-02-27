新北市雙和醫院、耕莘醫院、永和耕莘醫院、恩主公醫院4家醫院，昨宣布3月1日起全面調降新冠肺炎一般採檢費用，從每件自6300元調降至5800元；新北市長侯友宜今出席活動表示，還有一些醫院仍在溝通中，盼能讓民眾因為價錢的調降，接受自費採檢。

侯友宜表示，謝謝在這幾天的溝通底下，新北市有4家醫院願意把一般的採檢費用下降，這是一個很不錯、便民的優惠價格，當然還有一些醫院仍在溝通中，碰上急件跟一般件可能價錢也不太一樣，這部分新北市還是會跟醫院不斷持續的來做溝通，希望讓民眾能夠因為價錢的調整，讓民眾多來做自費採檢。

至於是否希望中央統一自費採檢價格？侯友宜說，衛福部長陳時中希望地方能多做溝通，他身為地方首長一定盡心盡力，昨開會把18家急救責任醫院找來，除了為即將到台的疫苗做準備，包括儲存在哪個醫院等，盼能超前部署，也盼採檢部分由中央扮演推動溝通角色，讓大家團結在一起。

(中時 )