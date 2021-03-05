侯友宜5日上午出席蘆洲區長安公托中心的寶寶劇場首場演出。展演間，表演者與侯友宜及現場小朋友互動，小朋友的童言童語逗得大家呵呵大笑，氣氛熱鬧。（戴上容攝）

侯友宜5日上午出席蘆洲區長安公托中心的寶寶劇場首場演出。展演間，表演者與侯友宜及現場小朋友互動，小朋友的童言童語逗得大家呵呵大笑，氣氛熱鬧。（戴上容攝）

為提升3歲前幼齡美學與親子互動，新北社會局今年兒童月特別推出專供1至3歲嬰幼兒欣賞的寶寶戲劇，從4月7日至29日寶寶劇團在全市17個行政區親子館巡演34個場次，市長侯友宜5日至蘆洲長安公托中心欣賞首演表示，希望藉由寶寶劇場啟發嬰幼兒美學素養，促進家庭與親子關係健康成長。

侯友宜5日上午出席蘆洲區長安公托中心的寶寶劇場首場演出，市議員李倩萍、李坤城、李翁月娥、黃桂蘭、王威元和江怡臻等人也到場關心。展演間，表演者與侯友宜及現場小朋友互動，小朋友的童言童語逗得大家呵呵大笑，氣氛熱鬧。

侯友宜表示，新北市推動城市新美學，將新美學落實在日常生活中，除寶寶劇場外，新北市文化基金會也與人尹合作社於10至12月於「板橋府中15」場館，推出以表演為核心的寶寶藝術策展系列活動。

社會局長張錦麗說，由人尹合作社專門設計提供給1至3歲嬰幼兒觀賞及參與的戲劇為新北市限定版，劇場中演員利用多元道具，光影變化及模擬胎動音樂，吸引寶寶注意力，引導家長利用生活中隨手可得的物品道具，與寶寶有更多的藝術生活互動。

張錦麗補充，新北市多年來推動親子館服務，經由多元親子活動設計，引導家長與寶寶們互動並提升親子館服務，寶寶劇團在4月7日至29日，在新北市17個行政區親子館巡演34場次，活動預計15日起報名，報名資訊公告於「新北育兒資訊網」及臉書「友善公托、幸福新北」。

(中時 )