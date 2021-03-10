滬尾藝文休閒園區串連周邊景點，打造《春遊滬尾心旅行》專屬遊程。（滬尾藝文休閒園區提供）

滬尾藝文休閒園區串連周邊景點，打造《春遊滬尾心旅行》專屬遊程。（滬尾藝文休閒園區提供）

滬尾藝文休閒園區串連周邊景點，打造《春遊滬尾心旅行》專屬遊程。（滬尾藝文休閒園區提供）

滬尾藝文休閒園區串連周邊景點，打造《春遊滬尾心旅行》專屬遊程。（滬尾藝文休閒園區提供）

春季旅遊就來淡水！滬尾藝文休閒園區串連周邊景點，打造《春遊滬尾心旅行》專屬遊程，跟著在地人的腳步玩淡水，早上訪雲門劇場體會肢體律動伸展，活動身體放鬆心靈；中午品嘗將捷金鬱金香酒店全新推出潛艇堡套餐，下午專車赴三芝茶敘製茶廠-小粟手作，體驗製茶過程品飲手作茶葉的奧妙；黃昏追逐夕陽腳步於園區望高樓欣賞全台最美夕照景色，在地職人引領才有的深度旅遊，放鬆五感享受最富生命力的春遊時分，在淡水吃喝玩樂一次滿足。

雲門劇場為台灣第一個由民間力量捐助興建的藝術文化園區，旅程將由劇場職人帶領民眾走訪在融合新舊文化於群山綠樹中的雲門劇場、聆聽雲門的幕前幕後，爾後進入舞者排練室，藉由太極導引、內家拳等內容將舞者平時的訓練，簡單化、趣味化，讓民眾舒展筋骨活動身心，認識自己的身體進而體會舞者的職人精神。

將捷金鬱金香酒店主廚全新力作－輕食三明治與潛艇堡登場，金黃薯塊搭配特選麵包與新鮮蔬菜，可自行挑選主菜與麵包進行客製化，主菜包含澳洲燉和牛頰、烤雞、辣味豬肉、燻鮭魚等精選食材，可於園區滬尾之星、望高樓等進行選購，推薦給想嘗鮮的民眾。

百年前淡水開港，讓「福爾摩沙」名揚世界，啟源於一心二葉的茶文化，園區這次帶領民眾來到淡水三芝茶小粟手作茶園體驗製茶文化，讓民眾化身為茶農，戴上斗笠、採茶簍，跟著製茶職人的腳步親自體驗自製綠茶的過程，從採茶、炒青、揉捻、解塊、烘焙，最後品嘗親手自採現製的茶湯，感受深度慢活的製茶文化。

旅行必不可少拍美照留下紀念，定格旅途的美好回憶於畫面中，園區精選「三芝田心子」讓愛拍美照的民眾將美景收入囊中。田心子獨特的濕地景觀，成為大台北夢幻祕境。水田景色倒映出水天一色的絕世美景，在不同氣候呈現多種意境之美，許多攝影愛好者選擇在日出、日落時，隨著光影飄移陽光灑落湖面瞬間捕捉美景，為遊客探訪熱門景點。

春季心旅行專案即日起至3月31日，詳細活動訊息可查詢將捷金鬱金香酒店官網（http：／／www.goldentulip-fabhotel.com.tw／）、

滬尾藝文休閒園區官網（https：／／www.fabmall.com.tw／）

、滬尾藝文休閒園區粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／fabmalltw／）。

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