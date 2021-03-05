台中茂盛醫院根據109年度來院就診的近4千位婦女進行卵子庫存量(AMH)數值調查，訝然發現：30歲以下的俏女郎竟有超過5％的人AMH小於1.2，另有近10％的35歲大齡熟女AMH小於1.2，這代表其卵子庫存量少，可能提早停經，可能在40歲時面臨無好卵可用的窘境。茂盛醫院院長李茂盛教授說：這份統計數據顯示，台灣女性的生育力已經拉警報了。

這份調查報告是根據茂盛醫院109年度來院就診的3922位婦女為樣本，茂盛醫院執行長李俊逸解釋，AMH正常值為2到5，國際公認只要低於1.2，就代表其卵子數量過少；而這項調查已顛覆過往大家認為20、30歲年輕女性的身體好、生殖能力也強、卵子健康的想法。

李茂盛指出，整體調查結果為，AMH小於1.2族群分布，分別為30歲以下者有5.04％，35歲以下者有9.45％，而38歲以下者，有13.62％；這代表30歲以下每20人有1人，35歲以下是每10人就有1人，而38歲則為每7人就有1人卵子庫存量太低！

李茂盛也建議：「目前沒有結婚對象，或是不想結婚生子的婦女，一定要先做檢查，了解自己的卵子庫存量，以備規劃未來何時結婚或是生育的問題」。目前，這項檢查是自費的，約在千元以內，只要抽血就能得知數值，快速又簡便。

李俊逸說，藝人小豬（黃沐妍）自費採檢發現AMH只有0.8，當時護理師還開玩笑說：「妳不用戴套，也不會懷孕喔！」讓只有28歲的她相當震驚，後來也決定先凍卵保住生機。

李茂盛強調：凍卵則是生育力不佳婦女得以保住一線生機的方法，就像是買保險的概念，不一定要用，但需要時就能派上用場。

(中時 )