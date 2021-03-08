國家政策研究基金會開記者會，要求打造友善生育職場。左起為陳宜民、陳玉珍、簡榮宗、吳怡玎與王如玄。(國家政策研究基金會提供)

我國生育率持續下降，去年甚至人口負成長，民進黨政府一再調高育兒津貼、托育補助，國民黨智庫「國家政策研究基金會」認為未對症下藥，須同時打造友善生育職場，趁今天婦女節開記者會，宣布與立委合作，提出「將育嬰留職停薪由六成薪增加至七成五」與「懷孕特別扣除額」兩項修法，呼籲當局育嬰留職停薪津貼應合併育兒津貼，嘉惠年輕夫妻，並運用彈性工時與遠距上班，打造更適宜女性孕育、教育下一代的環境。

記者會由國民黨智庫召集人簡榮宗、陳宜民召集人主持，立委陳玉珍、吳怡玎出席，雍展社會社會福利慈善金會董事長王如玄特地到場聲援。

智庫指出，2020年是台灣「生死交關」的一年，出生數較死亡數少了近8千人，首度出現「人口負成長」，顯示當局近年推動的少子化對策力有未逮。生育率低迷，越來越多人選擇不婚、不生，耙梳背後結構性因素，可發現晚婚與低薪才是問題所在。

智庫說，台灣女性勞動參與率雖未必高於鄰國，但育齡婦女25至34歲間者的勞參率卻高達85％以上，甚至高於歐美先進國家，因此欲提高生育率，勢必先加強營造友善生育職場。

智庫指出，蔡總統說她執政期間是台灣近期經濟最好的日子，但為何出生數幾乎呈直線下墜趨勢？蔡政府也清楚此問題，所以2018年7月26日端出「史上第一次幼托政策」，內容包括擴大公共化教保服務量、建置準公共化機制、擴大發放0-4歲育兒津貼、鼓勵企業設置托兒機構等。

但因未能如願保住生育率，尤其2020年竟出現人口負成長，因此今年 2月又提少子女化對策第二期計畫，以「加碼」催生為主，即調高育兒津貼、增加托育學費補助。因此，政府的少子化對策預算，也由105年154億元，逐年增加至109年472億元，今年加碼至557億元，明年將提高到745億元，後年850億元，如此不遺餘力，卻未對症下藥。

智庫說，因育齡女性多在職場，晚婚造成生育期間縮短，單靠托育政策不足以提升生育率，須同時在友善生育職場層面再加把勁，智庫將與立委陳玉珍、吳怡玎合作提出「將育嬰留職停薪由六成薪增加至七成五」與「懷孕特別扣除額」兩項修法。

智庫解釋，育嬰留職停薪津貼為何要提高至薪水七成五？就業保險平均投保薪資為3萬4196元（註：勞保局2020年12月統計），平均每件育嬰留職停薪津貼為2萬0114元，與就業保險平均投保薪資六成2萬0518元相當接近。今日基本工資已達2萬4000元，實有必要提高就業保險育嬰留職停薪津貼至投保薪資的七成五，才足以維持家庭最低開銷。

至於「懷孕特別扣除額」，主要是晚婚已成現代趨勢，統計顯示六成以上新生兒產自30歲以上女性，所以對懷孕須特別慎重，除了備孕，孕期保健也不可輕忽，實有必要增列「懷孕特別扣除額」，減輕婦女生育負擔。

智庫也指出，「育嬰留職停薪津貼」與「育兒津貼」規定只能擇一，但「育嬰留職停薪津貼」是補償工作損失，「育兒津貼」是減輕父母育兒的負擔，兩者屬性完全不同。何況「育嬰留職停薪津貼」每年僅約7萬人申請，以農曆年前提高的「育兒津貼」標準3500元計算，一年大約多花14.7億元，占今年少子化對策預算557億元僅2.63％，政府應多幫年輕夫婦。

因為疫情，遠距工作漸為職場接受，若能配合《性別工作平等法》的彈性工時規定，可讓年輕夫妻照顧子女時更能調配時間，不用天天趕著接送孩子到托兒所、幼稚園。

(中時 )