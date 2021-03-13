現行「育嬰留職停薪津貼」規定三歲以下嬰幼兒的父母如皆具勞工身分，可以分別請領半年的「育嬰留職停薪津貼」，也就是勞工雙薪家庭合計應可請領到一年的育嬰津貼，但國民黨立委萬美玲發現，自2009年政府開辦育嬰津貼後，竟只有18.1％的勞工雙薪家庭，有領滿一年的育嬰津貼，為了改善這問題，她於今日提案修正就業保險法，除維持現行夫妻可各請領半年的規定外，並增訂也可由夫妻雙方協調出一人，單獨請領一年育嬰津貼。

萬美玲指出，根據勞保局統計，2009年至2020年底止，父母雙方皆為勞工，且為照顧同一子女，都有請領「育嬰留職停薪津貼」的案例，僅有13萬6,476例，而由父或母單一方請領的案例卻高達61萬6,958例，顯見現行「育嬰留職停薪津貼」強制規定，夫妻只能分開各請領半年津貼，並無法有效落實政府要讓雙薪家庭合計可請領一年「育嬰留職停薪津貼」的美意。

萬美玲說明，當初政府開辦「育嬰留職停薪津貼」，規定夫妻雙方必須分開請領半年的津貼，其政策目標是要讓男性肩負起照顧小孩的責任，但根據勞工保險局統計資料顯示，從2009年至2020年底止，男性有請領領育嬰停薪津貼」的比例，平均僅有17％，所以政府原本希望男性能肩負起照顧小孩的政策目標不僅沒達到，更因為強制規定夫妻必須分開請領半年津貼，反而使勞工雙薪家庭原本可領到一年「育嬰留職停薪津貼」的美意直接打對折。

萬美玲強調，我國正面臨少子化的國安危機，政府政策不該過於理想及僵化，再加上目前我國家庭型態多以雙薪家庭為主，如果「育嬰留職停薪津貼」可以更有彈性，相信能對雙薪家庭生育照顧子女上，可以有更大的幫助，因此她於今(13)日提案修正就業保險法第十九條之二，除維持現行夫妻各請領半年的規定外，更增訂可由夫妻雙方自行協調出一人，單獨請領一年的「育嬰留職停薪津貼」，給予雙薪家庭的夫妻多一種選擇，藉此舒緩雙薪家庭的育嬰壓力，同時也讓政府照顧雙薪家庭的美意不再打折！

(中時 )