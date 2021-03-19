日本諧星渡邊直美19日在她的官方YouTube頻道「NAOMI CLUB」進行原已預定的直播，提到了前日關於日媒報導東京奧運開閉幕「Olympig」演出案中要她「扮豬」一事發表了意見，表示「這提案若真的到我面前，我會斷然拒絕，因為既不有趣、且意圖不明。」她始終維持直播開心、充滿節奏感的氛圍，堅定地傳達「做自己的主人」信念，共有約4萬觀眾線上收看。

渡邊直美19日直播時發表對東奧Olympig案一事的感想。（摘自YouTube頻道「NAOMI CLUB」）

她說明事件來龍去脈時表示，在此之前已先聽了由「perfume」御用編舞家MIKIKO主導的奧運開幕儀式表演的企劃說明，她說：「當時我非常興奮，覺得怎麼有這麼棒的企劃，對於曾參加演出感到光榮，也躍躍欲試，但後來一直沒有近一步消息。」

她表示這幾天看到這次《週刊文春》報導，才知道先前MIKIKO提出的演出內容已變成報導中的「扮豬案」，非常覺得驚訝、也很失望，因為原來的企劃案真的很精彩，遺憾沒辦法讓大家看到這麼好的演出。她難掩失落表示：「日本明明有這麼多有才華的人，卻變成聚焦在這次這樣的事情。」

她提到各方反應，神情認真表示「我聽到有人說『因為你是諧星啊，有什麼不行？』但不是這樣的。這提案既不有趣，也不知道意圖是什麼。若這提案送到我面前，我一定斷然拒絕。」她三度遺憾表示，「都2021年了，還有這種拿人容貌消遣的事情，這次報導一定傷害到了很多人，我深深感覺到我的力量還不足。希望世上不會再有這樣的言論了。」她擔心自己說得不夠清楚，向一旁工作人員確認「這樣大家能聽懂嗎？」

這段發表持續近30分鐘，最後她表示「為人生做決定的是我。為你做決定的是你自己。如果你現在看著我，已絲毫不覺得我是『胖子』，那麼你我都跨過那個次元了。」她也表示：「10年我立下志向，要用這體型正向地表達自己，最算是憂傷挫折，也轉化成正面的表演，相信一定能夠給予很多人勇氣。我現在很想給10年前立下這樣志向的自己一個擁抱。」

渡邊直美19日直播時發表對東奧Olympig案一事的感想，神情認真嚴肅。（摘自YouTube頻道「NAOMI CLUB」）

(中時 )