日媒《文春ONLINE》17日報導，東京奧運開閉幕式創意總監佐佐木宏曾在本月5日在團隊LINE群組中提案「諧星渡邊直美以豬形象同天而降與『奧林匹克』諧音」，被批侮辱渡邊，奧運委員會隨即發表致歉文，佐佐木以4張A4紙發致歉文並辭去創意總監一職。

渡邊直美2018年夏天曾來台為自創品牌服裝品牌PUNYUS在台快閃店宣傳。（蘇蔓攝）

18日渡邊直美透過經紀公司表示，受委託的工作已取消，因此不知有關開幕式演出內容，對媒體報導內容和她起初得知的不一樣而感驚訝。她表示：「對身為表演者的我來說，體型龐大是事實」「我自己以這樣的體型感到幸福，希望世界更豐富充足，對於每一個人的個性都給予尊重。」

《週刊文春》也爆出「Perfume」御用編舞家MIKIKO原為奧運開閉幕表演創作團隊一員，卻被團隊排除在外，委員會則表示是她自己提出辭任，雙方各說各話。

東京奧運從多年前的會徽設計剽竊案、接連著主會場建築設計大翻案、前主席森喜朗仇女失言風波，乃至開閉幕表演人事等賽事外諸事，全都因失策、失言等人為因素而烏煙瘴氣。

佐佐木宏 經典廣告製造機

佐佐木宏為日本當代廣告大師，之前長年任職日本大型廣告公司「電通」，創造眾多轟動且經典的廣告作品。他近年最大成就之一是讓SoftBank從加入日本通訊市場的所有廣告，從台灣人熟知的上戶彩「白戶家系列」，廣告中一家之主「爸爸」由明星犬演出。

佐佐木宏也創造了湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）長年為「BOSS」罐裝咖啡與日本眾星演出的「宇宙人系列」，和2016年里約奧運閉幕式上當時首相安倍晉三化身任天堂人物瑪利歐，而巧合的是佐佐木宏這些商業上成功的創意，玩的全都是「化身」哽，而據傳「白戶家系列」為「爸爸」配音的資深演員北大路欣曾反應，廣告中全家人為何唯獨他是一隻狗。

（YouTube連結：

湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）「BOSS」罐裝咖啡CM）

(中時 )