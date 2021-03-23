警方送老爺爺平安回家，讓家屬感激不已。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員黃韋霖，日前下午擔服值班勤務時，約13時許一名計程車司機帶著一位老爺爺進派出所，稱老爺爺說要搭車回家，但敘述的地址反覆不清，只好將其載到派出所請警協助。

警方指出，當時擔服備勤的警員林偉翔也過來幫忙，從老爺爺身上的藥袋，打電話至診所查詢住所後，請巡邏同仁巡佐莊文和與警員吳祥豪將老爺爺安全護送返家，家屬非常感謝員警熱心協助，頻頻道謝。

大墩派出所員警當日13時許接獲計程車司機至所報案，表示88歲的楊姓老爺爺剛看完醫生要搭車返家，但卻吞吞吐吐無法敘說詳細地址，司機不知所措，只好將老爺爺載到派出所。

機靈的員警得知老爺爺剛看完醫生，便請其提供健保卡、藥袋，林員撥打電話至診所查證老爺爺的住所，黃員則依健保卡查詢戶籍地址，得知其戶籍地是在台南市，但診所告知的地址則是本市南屯區大光街，於是請巡邏員警將老爺爺載返住所，但到達後管理員表示該戶已經搬走了，現在沒有住在這。

員警麻煩管理員協助查詢舊住戶之資料，得知家屬的聯絡電話後，聯繫其家屬詢問現住地址原來在本市西屯區，員警再將老爺爺平安護送返家。老爺爺的孫子(44歲)見到爺爺被警察送返心裡又喜又氣，稱爺爺時常白天出門後就不知道怎麼回家，幸好有員警熱心幫忙，讓爺爺平安歸來，對於警方積極的服務態度深深肯定與感激。

大墩派出所長葉信良呼籲，民眾平時除了注意家中長者之身體健康外，應盡量避免其單獨外出，以免再次發生走失情形，若有長者有失智或易走失之情形，亦可向社會局申請愛心手鍊，讓老年人家配戴在身上，如不慎走失時，尋獲單位便能迅速為其找到回家的路，能大大降低老年人家在外可能遇到的風險。

(中時 )