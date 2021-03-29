第一銀行統計，目前全行共計29棟綠建築，其中27棟鑽石級綠建築為國內企業之冠，每年減少2,756公噸的二氧化碳排放量，相當於7座大安森林公園的吸碳量。

有感於全球暖化對環境威脅日益嚴重，第一銀行積極在全行推動節能減碳，並組建「綠建築標章取得計畫團隊」，針對耗能最大的建築物，研擬減碳目標及行動方案，設法降低對環境的影響。

第一銀行目前共有29棟綠建築，其中，1982年啟用的總部大樓，於2012年取得綠建築標章認證，為國內第一家改造舊建築大樓符合新建建物標準，取得綠建築標章首例；2018年更打造屋齡近百年的宜蘭分行行舍，成為全臺第一棟鑽石級古蹟綠建築。

值得一提的是，第一銀行萬華分行大樓不僅取得綠建築標章，其3樓、4樓及頂樓的「第一銀行綠色金融教育館」還獲行政院環境保護署「環境教育設施場所認證」，創下金融業首例，向社會大眾推廣環境永續理念，成為推動環境教育及城市綠化之典範。

除了從自身做起，第一銀行同時引導客戶落實環境永續，自2017年起開辦綠建築房貸、使用綠建材標章修繕貸款、購置節能產品等「綠色消費性貸款」專案，截至2020年，累計貸放金額逾23億元。

且為善盡企業社會責任，響應金管會「綠色金融行動方案2.0」，第一銀行成為首家簽署赤道原則的公股銀行，並持續致力於綠色企業貸款，截至2020年底，對「綠色產業」與「綠色企業」，合計累積授信額度逾1,250億元。

第一銀行近年發揮減緩氣候變遷更高層次的影響力，未來將妥善運用金融業資金分配者的力量，促使整體社會朝向環境永續、循環經濟的願景前進，並持續貫徹第一銀行「綠色金融，第一品牌」永續經營目標。

(工商 )