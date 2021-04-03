新修正工廠管理輔導法，自去年3月20日正式施行，至今已逾周年。經發局3日指出，截至今年3月26日止，累計受理案件達4,095件，特定工廠登記及納管通過件數近2,824件，全國第一！正值清明連假，中市府也呼籲業者勿心存僥倖，趕工興建違章工廠，如經查獲將依法停止供電、供水及拆除。

經發局說，中市府為推動「特定工廠登記」制度，於108年12月成立「台中市政府特定工廠登記單一窗口」、設立諮詢專線(04)23696008，提供相關法規諮詢及申辦案件受理等服務，並於108年7月起於轄內陸續舉辦23場說明會，透過與業者面對面交流，解決業者申辦時的疑難雜症，累計參與人數近3400人。

今年經發局委託「社團法人台中市建築師公會」協助辦理台中市未登記工廠輔導業務，公會於4月1日起派遣專案人員進駐單一窗口，與經發局共同提供未登記工廠輔導相關諮詢及案件受理服務，並將辦理至少10場說明會、50家到廠訪視作業，相關資訊將陸續公告於台中市政府經濟發展局網站( https：／／www.economic.taichung.gov.tw／ )。

經發局強調，工輔法明確規定應就105年5月19日以前既有未登記工廠進行輔導，如屬105年5月20日以後新增者，則依法停止供電、供水及拆除。目前正值清明連假期間，為避免部分人士心存僥倖，趕工興建違章工廠，內政部現已持續透過航照圖比對變異點後，通報地方政府查處確認，如經查獲確屬105年5月20日以後新增者，將依法執行，業者切勿以身試法。

(中時 )