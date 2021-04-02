台中市勞工局在光復新村青創基地舉辦地景彩繪活動，特別邀請明台高中室內設計學生示範1幅大型地景彩繪。（馮惠宜攝）

台中市勞工局在光復新村青創基地舉辦地景彩繪活動，現場許多父母帶著孩子共同創作，為孩子留下難忘的兒童節回憶。（馮惠宜攝）

台中市勞工局在四月清明連假第一天於光復新村青創基地舉辦地景彩繪活動，來自台中市各地愛好繪畫的國、高中生及小學生共16組隊伍在4月2日於青創基地進行現場地景彩繪決賽，共選出三名優選的隊伍。

勞工局表示，4月2日地景彩繪活動決賽當日，特別邀請霧峰區在地的明台高中室內設計學生示範1幅大型地景彩繪，吸引現場遊客目光。經過評審，本次地景彩繪活動獲得優選三名團隊分別為明台高中、文華高中、五福國小同學共同創作。

明台高中學生作品取名「四角鐵的希望」畫中融合霧峰地方特色、建築、鄉鳥貓頭鷹及光復新村建築之美，表現出光復新村的人文薈萃；文華高中學生作品取名「為國爭光」以繽紛色彩融合光復新村的印象創作出蒙太奇般的作品；而五福國小的同學作品取名「The New Hope」以初生兒的印象，繪出光復新村欣欣向榮、充滿希望的創業熱情。

此外，地景彩繪優秀作品也將翻拍複製，於4月12日至5月2日期間，將在光復新村創業青年服務中心展示。而除了地景彩繪活動之外，勞工局同時也在審計新村及光復新村舉辦青創基地寫生繪畫活動，讓小朋友展現出自己的繪畫能力，比賽後由青創基地的青年創業家擔任評審委員共同選出100件傑出作品，並於4月12日至5月2日在創業青年店家展出。

主辦單位也歡迎全國民眾到光復新村及審計新村青創基地，一同欣賞這些充滿童真與溫情的藝術傑作，並到各個店家品嚐美食、拍照打卡、選購創意商品，並與青年創業家面對面，感受這股無窮的創業熱情。

(中時 )