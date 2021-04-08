陳金鋒聯名雞胸肉正式上市。（全家提供）

「永遠的第四棒」陳金鋒退役後，活躍於不同身分角色，除了出席時尚活動外，這次與美食聯手出擊，推出陳金鋒聯名土雞胸肉，即起於全家便利商店獨家販售。

本次聯名由陳金鋒經紀公司展逸國際企業，與土雞品牌「凱馨實業」合作，發布會上鋒哥也親自擺盤，秀出產品料理多樣性，流露出不同於場上的柔情。

「鋒土雞胸肉」預計即起於全家便利商店獨售，將推出兩種口味：經典原味「台灣鹽麴」，及塔香青花椒調味的「勁味塔香」，1片售價69元，產品嚴選台灣在地土雞，訴求肉質細嫩多汁，打破一般雞胸肉乾柴印象。

(中時 )