「永遠的第四棒」陳金鋒退役後，活躍於不同身分角色，除了出席時尚活動外，這次與美食聯手出擊，推出陳金鋒聯名土雞胸肉，即起於全家便利商店獨家販售。
本次聯名由陳金鋒經紀公司展逸國際企業，與土雞品牌「凱馨實業」合作，發布會上鋒哥也親自擺盤，秀出產品料理多樣性，流露出不同於場上的柔情。
「鋒土雞胸肉」預計即起於全家便利商店獨售，將推出兩種口味：經典原味「台灣鹽麴」，及塔香青花椒調味的「勁味塔香」，1片售價69元，產品嚴選台灣在地土雞，訴求肉質細嫩多汁，打破一般雞胸肉乾柴印象。
(中時 )
「永遠的第四棒」陳金鋒退役後，活躍於不同身分角色，除了出席時尚活動外，這次與美食聯手出擊，推出陳金鋒聯名土雞胸肉，即起於全家便利商店獨家販售。
本次聯名由陳金鋒經紀公司展逸國際企業，與土雞品牌「凱馨實業」合作，發布會上鋒哥也親自擺盤，秀出產品料理多樣性，流露出不同於場上的柔情。
「鋒土雞胸肉」預計即起於全家便利商店獨售，將推出兩種口味：經典原味「台灣鹽麴」，及塔香青花椒調味的「勁味塔香」，1片售價69元，產品嚴選台灣在地土雞，訴求肉質細嫩多汁，打破一般雞胸肉乾柴印象。
(中時 )
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