陳吉仲(右)在會中表示，日本要排放福島核廢水，農委會目標就是要保障國人食品安全及保障漁民權益，擴大台灣周邊海域漁場環境監測，加強風險海域的漁獲輻射監測件數及頻度，並定期公布檢測結果，其中魚類抽驗預計由現行208件增加為500件。（陳怡誠攝）

記者會中陳吉仲（右起）與原能會輻射防護處處長劉文熙頻頻交換意見。（陳怡誠攝）

日本政府13日決議將福島第一核電廠的稀釋後含氚處理水於2年後排放入海，在食安與環境衝擊隱憂下引起各界批評，農委會主委陳吉仲今(14)日偕同原能會及海委會代表召開臨時記者會表示，假如有具體科學證據顯示核廢水排放有影響我國漁業，將向日本政府採取求償措施。

陳吉仲表示，昨(13)日日本政府做出2年後將核廢水排放入海的決定，農委會絕對會保障所有國人不受食安影響，也會確保我國水產品和農民權益並跨部會研擬因應措施，假如有具體科學證據顯示排放的核廢水影響到我國漁業，將會向日本爭取漁民的相關補償。

陳吉仲強調，每年6到11月是遠洋捕撈秋刀魚的季節，第一批漁獲大概9月回台，日本2年後才會排放核廢水，呼籲不要影響到今年的秋刀魚價格。

農委會漁業署署長張致盛表示，311福島第一核電廠事故後，就已經與原能會跨部會針對我國沿近海洄游性魚類，及西北太平洋公海捕撈返台的秋刀魚做銫-134及銫-137的抽樣，截至今年3月31日已檢測的2212件均無輻射污染情形。

張致盛說，秋刀魚、赤魷、鮪類、旗魚類、鯊魚類、鬼頭刀、白帶魚、烏魚、鎖管等經濟魚種2019年漁獲量計25萬8737公噸，產值約新台幣140億元，含氚廢水預計2年後才會開始排放入海，但目前尚未有實際影響，將會加強調查分析並監控漁場狀況。

原能會輻射防護處處長劉文熙表示，核能研究所、國家海洋研究院及中央氣象局共同提出「國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估計畫 」，第一步為「預警」，即建立建立海洋擴散模式和氚水事件受影響經濟水產分析等，該計劃政院已核發1億2800萬於今年執行。

另外，既有的台灣海域33個監測點將增加到95點，每年的魚類抽驗將由現行的208件也會提升到500件，並定期公布檢測結果。

(中時 )