日本櫪木縣養豬場日前爆出豬瘟疫情，獸醫18日進行豬隻撲殺作業，在為豬隻注射撲殺藥物時因豬隻反抗，手滑不慎讓針筒戳中一名男性工作人員，緊急送醫後所幸沒有生命危險。

日本櫪木縣那須鹽原市兩處養豬場17日爆發豬瘟（Classical Swine Fever，典型豬瘟）疫情，當天晚間起開始撲殺合計約3萬7000頭豬隻。

日本讀賣新聞報導，櫪木縣18日持續進行撲殺作業，當天晚間8時50分左右，由獸醫師為豬隻注射撲殺藥劑時，由工作人員協助按住豬隻，但因幼豬激烈掙扎，獸醫手中一度已戳進幼豬體內的針筒，不慎戳中一旁協助的男性工作人員左大腿。

報導說，不清楚藥物是否有打入男性工作人員體內，意外發生後緊急將他送醫，目前正在住院，所幸沒有生命危險。

報導說因發生上述意外，櫪木縣考量安全性，停用注射藥物撲殺，改用電擊與施放瓦斯進行。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1100420

(中央社)