華航再增2位確診機師，對此，華航發聲明指出，華航致力維護全員安全與健康，持續進行防疫措施，包括航機、車輛、檢疫居所、辦公區域等均加強消毒範圍及增加頻率，相關單位亦視需安排居家或分區辦公措施減少接觸，暫停召開非必要的會議及參訪活動，並宣導強化員工衛教觀念，提醒所有員工在辦公場所佩戴口罩及勤洗手，控制搭乘電梯人數，保持社交距離，落實每日兩次量測體溫及紀錄，注意自身健康狀況。

華航並指出，公司也特別關懷及慰問因執行勤務面臨風險的機師，公司亦已建立健康自主管理系統及設置防疫專線，提供組員防疫諮詢，致力確保每位機組員身心健康。

華航配合中央流行疫情指揮中心擴大採檢作業，所有機師陸續安排篩檢，過程嚴守防疫措施，採檢後依個人意願安排接種疫苗。華航持續鼓勵第一線人員接種疫苗，除空勤組員外，也安排符合第三順位的機務、貨運、機場服務等一線地勤員工施打公費疫苗，期盼加速施打疫苗，強化自身防護，更提升群體保護力。

華航表示，華航恪遵政府防疫政策，以防疫安全及機組員健康為最大考量，機組員居家檢疫場所均遵照指揮中心規定，持續落實防疫管理與消毒清潔。華航感謝指揮中心協助，將配合派駐人員的檢視與指導，強化防疫措施，降低傳染風險。另外，各外站嚴謹監督每個防疫環節，落實空地勤與地勤代理人員應完善的防疫措施；若有發現不符防疫規定可立即通報，確保員工有一個安心的工作環境。

華航表示，目前安排機師進行篩檢及加速施打疫苗，零星航班受到影響，相關航班動態請關注華航官網。華航全力配合指揮中心調查可能的感染源頭，以利疫情控制及有效防疫。在指揮中心公布調查結果前，齊心防疫為首要目標，期盼外界勿加臆測或散播未經證實的資訊，以免造成不必要的惶恐不安及歧視誤解。

(工商 )