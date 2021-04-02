疫情重創飯店業，但嘉義起家、兼營建築與文創旅館（文旅）的「承億集團」，旗下6家旅館不但住房率7成，還提高單價5％，營收破3.5億元，其中5家今年初更被網路票選為「台灣最美飯店」。

位於嘉義市東區的一棟清水模大樓，一半屬於「承億建設」，一半則是「承億文旅」。戴俊郎的辦公室就在承億文旅6樓，本刊記者進門便瞧見滿桌大大小小的泥塑玩偶，「我們請來台南藝術大學研究所的學生們，以泥塑創作『潭獸』。」戴俊郎說，承億文旅6月底要在日月潭開幕的酒店「潭日月」，48間客房各擺一隻。

戴俊郎規劃未來要在台灣各縣市插旗，向外國人推廣台灣之美。圖為戴俊郎與日月潭文武廟董事長張德林。（圖／報系資料庫）

戴俊郎10年前從建築跨入飯店業，如今旗下有6家文旅，主打「在地文創一店一故事」，儼然成了文旅龍頭；其中5家今年初在易遊網舉辦的票選中，獲得「台灣最美飯店」的殊榮，讓戴俊郎信心爆棚，今年一口氣要再開2家。

「『潭日月』是全台第一個由寺廟（文武廟）香客大樓轉型、委外經營的合法飯店，我們靠著東方書院風的規劃，打敗其他7家業者。」戴俊郎興奮地說。今年第四季要在高雄開幕的「文億酒店」，更是他從文旅直攻頂級酒店的第一砲。

承億建設每年推出1至2個建案，客戶以醫師及老師為主。圖為其嘉義推案「難得」1期。（圖／承億集團提供）

「這（文億酒店）是『台灣人壽』砸40億元標下『高雄市立圖書館總館ＢＯＴ案』後委託我們經營的，我想以『城市閱讀』為主題，把它打造成台灣第一間五星級文創飯店。雖然它距離亞灣區的洲際飯店僅300多公尺，但洲際飯店的酒店在1至16樓的低樓層，而我們則是把9至26樓都留給飯店，頂樓無邊際游泳池更可遠眺西子灣，以景觀取勝。」戴俊郎霸氣地強調文億酒店的獨到之處。

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(中時新聞網)