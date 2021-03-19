中華郵政公司積極致力提供民眾更多元便利之郵件取件地點及時間選擇，除於郵局營業窗口提供「存局候領」服務，及全區布建逾2,000座「i郵箱」，提供24小時全年無休自助取/寄郵件服務外，訂於3月24日開辦「自郵領件」業務，收件人可至郵局投遞單位領取郵件(初期全區開辦共60處)，並享有依現行國內包裹、國內快捷資費標準減收22元優惠。

自3月24日起，民眾於各地郵局(1,299局)郵務窗口交寄國內包裹或快捷郵件(含代收貨款郵件)時，可選擇以「自郵領件」方式交寄，擇定已開辦此業務之投遞單位為收件地址，並提供收件人手機號碼，當郵件送達指定投遞單位時，系統將自動發送簡訊通知，收件人即可憑簡訊於平日上午8時至下午9時(部分提供服務至下午7時)至指定地點領取郵件；部分投遞單位週末及連續假日亦提供本項服務。

中華郵政公司也提醒，簡訊除可作為電子化郵件招領通知單外，亦列示投遞單位詳細地址及聯絡電話，方便民眾聯繫確認，但絕無提供付款連結，請民眾慎防受騙。

「自郵領件」業務之領件手續與民眾至郵局窗口領取招領郵件類似，收件人親自領取者，應出示通知簡訊及附照片之身分證明文件正本，簽名或蓋章後領取；委託他人代領者，應出示通知簡訊、收件人印章或委託書(報值及保價郵件限使用委託書)、代領人附照片之身分證明文件正本，於簽名或蓋章後領取。

為滿足電商時代民眾用郵需求，提供多元便捷寄、取件服務是中華郵政公司持續努力目標，「自郵領件」業務可有效延伸郵件領取時間，並提供寄件人經濟實惠的寄件新選擇，歡迎民眾多加利用，詳情請至中華郵政全球資訊網郵務業務項下查詢。

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