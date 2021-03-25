由網易遊戲製作、龍邑遊戲代理的開放世界·末日生存手遊《明日之後》宣佈將於4月1日與高人氣漫畫《進擊的巨人》展開聯動。

自2019年上線以來，《明日之後》不斷為玩家帶來全新的內容體驗。憑藉對末世環境和生存探索的精準刻畫，全球註冊用戶已累計近2億。本次聯動同樣誠意滿滿，包含了豐富的聯動道具和精彩的聯動玩法，為玩家的末日求生之路帶來更多的新鮮感。新的危機即將來襲，你準備好了嗎？

快前往聯動特設網頁查看更多聯動訊息吧：https://bit.ly/393KFsA

聯動限定道具登場

4月1日~4月15日，充滿《進擊的巨人》特色的聯動道具將悉數登場！

玩家可以穿上《進擊的巨人》中的主要角色艾連‧葉卡、米卡莎‧阿卡曼、里維和克里斯塔‧連茲的時裝，除此之外，還有更多以巨人和調查兵團為主題的時裝和和寵物外觀可供選擇。

在莊園內，玩家可以擺放《進擊的巨人》主要角色和巨人的手辦和外觀擺件、巨人Q版形象的氣球，更有桌子、椅子、床、地毯、掛畫、壁紙等品類齊全的《進擊的巨人》主題傢俱，讓玩家打造與眾不同的特色莊園。

為了讓玩家更順利地對抗巨人的侵襲，還將推出《進擊的巨人》主題載具、武器、無人機外觀，為玩家帶來一場炫酷的戰鬥體驗。

聯動玩法限時開啟

除了聯動限定道具之外，新的衝擊也將降臨末日世界。巨人的身影在營地牆外遊蕩、恐怖的陰影籠罩人類......全新挑戰即將開啟！

《進擊的巨人》中的代表巨人之一「盔甲巨人」將對玩家的營地發起進攻。玩家們需要籌措戰備、團結一心，才能守住營地、擊退盔甲巨人。

聯動玩法限時開啟。

官方Facebook福利放送

《明日之後》官方Facebook的聯動限定福利活動開催中

＜活動時間＞

3/25~3/31

＜參與方法＞

留言標記兩位FB好友，並公開分享貼文

＜獎品＞

MYCARD點卡500×10名

請務必前往《明日之後》官方Facebook參加吧！

https://www.facebook.com/LifeAfter.zh/

當“巨人”跨入明日之後的末日世界，其強大的破壞力會產生哪些難以預料的影響？人類的奮力抵抗能否成功？4月1日，一切即將揭曉！

(科技)