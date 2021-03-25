台中市警方日前查獲以越南籍李姓主嫌經營的職業賭場，賭客大多為越南同鄉，其中不乏台灣客；李經營的賭場，每2小時入場費1000元，以撲克牌為工具用盤子蓋住猜正反面及單雙數，提供賭客對賭，賭金5000元至數萬元，李等4嫌遭警方逮捕。警方自1日至22日執行「全國同步查緝賭博專案行動」，查獲各類賭博案件92件277人，賭資共22億餘元。

台中市大雅警分局日前接獲線報，跨區辦案，在中區查獲以越南籍李姓主嫌經營的職業賭場，現場查獲賭客25人清一色均是越南籍，查扣抽頭金13萬餘元、賭資84萬餘元，手機3支、無線電2支、帳冊1本、賭具4副等證物，李嫌為免遭查緝經常臨時變更賭博場所，員警經過長時間埋伏鎖定其聚賭地點，聲請搜索票查緝，並由保安警察大隊警力協助攻堅，破獲越南賭窟。

警方指出，「全國同步查緝賭博專案行動」，將「職業賭場」、「網路賭博」、「運動簽賭」、「六合彩簽賭」、「洗錢案件」、「地下匯兌」及「轉帳水房」案類列為重點取締項目，動員全市各單位警力強勢出擊，專案期間共計出動警力數885人，展現打擊犯罪之決心。

警方掃蕩各類處所112處，查獲各類賭博案件92件277人，包含職業賭場9件116人，網路賭博61件104人，六合彩簽賭6件9人，其他賭博16件48人，下注總規模達新臺幣22億餘元，另查獲「洗錢案件」6件35人，查緝成效斐然。

台中市警察局長楊源明表示，警方持續蒐報、加強查緝作為，對於幫派隱身幕後經營網路賭盤、職業賭場及地下匯兌等行為，絕對會持續強力偵辦，淨化社會治安環境，不法之徒切勿以身試法。警方呼籲，民眾如有發現不法情事，歡迎撥打「110報案」專線，或就近至警察機關提供犯罪情資供查辦。

(中時 )