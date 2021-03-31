隨著世界各國疫苗施打、經濟重啟，各國政府開始重視並建立「自主供應鏈」。為搶搭機器設備採購商機，經濟部國局委託外貿協會今（31）日率先在台中辦理「全球機械線上採購大會」。外貿協會董事長黃志芳致詞時表示，此次共吸引44國230家買主報名，國內有190家廠商參加洽談，洽談場次逼近1,000場，因為反應太熱烈，4／27還將加碼開設百場洽談會。

黃志芳表示，包括指標性買主美國工具機領導廠商Haas Automation、巴西製鞋大廠Grupo Dass、美國Illinois Tool Works、阿爾及利亞機械設備指標代理商DPA及設備進口商Sarl Klein Fab等，以及台灣知名機械大廠東台精機、高明精機、銓寶工業、慶鴻機電、天崗精機、大康織機、大光長榮機械、上銀科技等190家廠商參加洽談，洽談場次逼近1,000場。

經濟部國貿局主秘戴婉蓉表示，目前國際商務往來雖然尚未恢復正常，但全球工業需求已逐步回升，本次活動除了海外買主踴躍報名，來自新興市場（如阿爾及利亞、埃及、奈及利亞、哈薩克等）為主，次為新南向市場（如印度、孟加拉、菲律賓、越南等）、中國、成熟市場（如歐、美、日、韓等），營業額逾1億美元買主達11家；其中，非洲廠商今年報名家數較2019年爆增8倍。

此次買主主要採購品項為工具機，其次為橡塑膠加工機械、食品包裝機械、機械零組件、木工機械、紡織機械、食品加工機械、製鞋機械。

戴婉蓉說，活動現場也同步辦理兩場研討會，邀請非洲及印尼拓銷專家進行第一線剖析。「非洲拓展新手的第一步」研討會邀請非洲文化資訊平台 wowAfrica阿非卡盧韋辰執行長、經營非洲30多年的 Kent machine tools service 林金洲總經理，及銷售機台至南非/西非的國倉機械廠總經理王健蒼，分享非洲商務文化、機台銷售、機械售服等經驗與觀察。

此外，「印尼機械市場暨汽車產業運用」線上研討會邀請印尼汽車整車產業公會（GAIKINDO）理事長及印尼汽機車零件製造公司集團子公司PT Dharma Precision Tools 總監，分享印尼汽車產業供應鏈發展概況、相關產線衍生出的機械設備採購商機，以及印尼工業4.0下汽車產業自動化、數位化的走向。

台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲表示，儘管新冠疫情打亂了台灣機械業海外拓銷的腳步，2021年前二月台灣機械出口值達39億美元，成長26.5%；品項以機械零組件（成長率19.9％）為最大宗，其次為綜合加工機（成長率9.5％）、滾珠或滾柱式線性滑軌（成長率124.9％）等，顯示全球製造業市場回溫。

(工商 )