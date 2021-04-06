網通領導品牌普萊德科技（6263）6日宣布參加4月12日至4月16日舉行的全球最大工業科技展Hannover Messe 2021 漢諾威工業展，普萊德科技指出，今年的漢諾威工業展首度全面改採線上展覽，屆時普萊德將於線上發表最新工業級網路設備和智慧中央網管方案，促進智慧交通、工業物聯網、工業自動化網路之數位轉型。

全球最大工業科技展Hannover Messe 2021 漢諾威工業展即將於4月12日至4月16日開展，也決定參與其中的普萊德表示，今年普萊德計畫於展會上展示工業級802.3bt PoE++ 95足瓦第三層網管交換器系列，整合進階Cybersecurity功能，高功率乙太網路供電與智慧PoE管理之設計提昇多型態高功率受電設備集中管控之效率。搭配普萊德10G光纖網路設備、專利設計扁平式網路設備、LCD觸控式網路設備，加速IoT、IIoT及IoV應用之網路基礎建設。系統管理者並可運用普萊德智慧化中央網管平台或CloudViewer網路雲端化管理App直覺式互動管理介面，快速遠端監測及控管各項工業級網路設備的狀態及運作資訊，提昇網路管理效率。

針對戶外和智慧交通網路，普萊德將展出創新工業級5G NR IoT閘道器系列，兼具PoE+ 乙太網路供電和嚴密資安防護功能，提昇5G行動網路佈建彈性和網路供電管理效能，保障遠距網路資訊傳輸安全。普萊德工控通訊設備系列亦是本次展出之亮點，Serial Device Servers、Modbus Gateway及EtherCAT傳輸設備實現機器與機器（M2M）通訊，加速工業自動化應用。

此外，普萊德將展出領先全球之再生能源供電智慧網管解決方案，首創整合自然再生能源電力和智慧網路管理，即使網路位在嚴峻偏遠區域，系統管理者能即時遠程監控太陽能或再生能源產電，確保終端網路設備用電和資料傳輸。本方案包含再生能源供電智慧網管控制器及802.3at PoE+網管交換器，效率化達成遠距通訊網路之基礎建設，實現用電獨立且安全便利的網路傳輸。

(工商 )