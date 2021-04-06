文創造設計團隊。(許哲瑗攝)

10、11日峰會期間同步於新北市市民廣場辦理「社創市集」，超過80個好買、又好玩的社創商品與創意體驗攤位。(許哲瑗攝)

「第4屆亞太社會創新高峰會」將在4月9日至11日登場，透過串聯國內外講者，規畫線上直播、實體論壇、市集與新北小旅行等多元活動，新北市經發局今日邀集與會的新北社企團隊，到新北市政府分享團隊理念，有與自閉症、憂鬱症患者互動的心輔犬團隊、致力過動兒關懷的胡家蜂蜜企業、設計老少共玩的文創造設計團隊等，讓活動內容更加精彩可期。

新北市經發局長何怡明表示，新北市工商登記家數近全台5分之一，是台灣產業的縮影，因此對於推動社會創新永續發展不遺餘力，2019年發布全台第1、全球第10本「VLR永續發展目標地方自願檢視報告」，今年更藉由舉辦亞太地區最大的社會創新盛會「亞太社會創新高峰會」，串連亞太地區共同挹注資源，同時鼓勵青年人才投身社會創新產業。

經發局介紹，今年高峰會活動精采多元，率先於4月9日推出3條在地特色小旅行遊程，帶領大家實地走訪三峽土城、坪林石碇、平溪雙溪社創組織，認識不同社創使命與永續行動。緊接著，4月10與11日於新板希爾頓酒店展開為期兩天的高峰會重頭戲，融入國際、經濟、永續、女力、教育、綠能、地方創生、USR等多元議題。

經發局指出，除邀請到全球影響力投資指導委員會執行長Cliff Prior與知名經濟學家Jeffery Sachs，更有Microsoft與AWS等業界翹楚，還有致力於推動智慧永續建築「將捷集團」、節能家電「台灣松下電器集團(Panasonic)」、環保機能性紡織領域「興采實業」等深根新北的企業代表，總計超過50位重磅講者，以主題演講、平行論壇、工作坊、高階圓桌論壇、爐邊談話等不同活動形式現身分享。

此外，10、11日峰會期間同步於新北市市民廣場辦理「社創市集」，超過80個好買、又好玩的社創商品與創意體驗攤位，其中包括推廣黑水虻農業循環經濟的「集思行旅文創」、由青農返鄉創業致力於推動環境教育的石碇「螢火蟲書屋」創生團隊，以及長期透過策展、體驗課程宣揚神經纖維瘤友(NF)臉部平權的「藝起來串臉社會企業」等新北培育的社創團隊，介紹新創生、新住民及農業、環保、教育社創組織的熱血與理念。

「狗狗就是克服病狀的良藥！」心輔犬團隊今帶著心輔犬「戚風」到場介紹犬隻與人互動的方式，執行長陳奕君介紹，團隊將流浪犬培訓為心輔犬，經過合格專業的培訓，讓犬隻陪伴過動症、自閉症、憂鬱症、身障者等，成為克服憂鬱的良藥。

文創造設計團隊介紹，團隊從國中小學生到70歲長者都有，不少長者回味兒時的童年玩具，如竹蜻蜓、橡皮筋槍等，經過團隊研發、改良後，設計成老少共玩的組裝玩具，且組裝零件簡單，5分鐘內即可完成，長者、小孩都適合。

(中時 )