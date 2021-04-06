全球股市持續衝高，但本國銀行卻沒有賺到。金管會6日公布，今年前2月國銀稅前獲利577.2億元，較去年同期衰退8％，主要原因就是投資及其他收益較2020年同期少了101億元以上，雖然利息收入增加、備抵呆帳提存減少、手續費收入也增加，但前2月稅前獲利仍是比去年同期少50億元以上。

同時，2月國銀行放款雖大增1,634億元，放款餘額來到31兆8,172億元，但同時間存款亦大增2,649億元，國銀存款餘額突破45兆元，達45兆1,548億元，創歷史新高，主要是壽險資金大量停泊、法人貨款到位及紅包資金回存，造成國銀放存比降到70.46％，廣義濫頭寸拉高到近13.34兆元，亦創歷史新高。

全球股市仍持續衝高，保險及證券業獲利表現也跟著創高，如金管會日前已公布，壽險業前2月稅前獲利1,173億元，較去年同期成長136％，金額亦創歷史新高。

但國銀卻沒有賺到這波獲利，銀行局副局長黃光熙表示，前2月國銀稅前獲利577.2億元，比去年同期減少50.4億元，衰退8％，主要是投資及其他收益較去年同期少101.1億元。雖然同期間因放款金額增加，利息淨收益比去年同期增加15.3億元，呆帳提列少19.5億元，營業費用減少9.3億元，手續費收入亦增加，但仍是抵不過投資收益減少的幅度。

同時，前2月國銀獲利衰退最大的部分就來自國際金融業務分行（OBU）及海外分行，OBU前2月稅前獲利145.5億元，比去年同期少了42.1億元，衰退幅度高達22.5％，主要是放款減少加上降息，造成利息收入32.8億元，另外投資亦少7.9億元；海外分行前2月稅前獲利48.5億元，比去年同期減少10.4億元，比去年同期亦衰退17.7％。

(工商 )