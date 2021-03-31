新北市樹林區一處緊鄰道路的公寓，卻隱藏職業賭場，警方近期接獲線報，指周男與同夥在此承租經營，集結多位賭客聚賭，警方27日凌晨擴大臨檢，調度40位警力破門攻堅，當場查獲周男、3位同夥、13位賭客，查扣抽頭金與賭資共33萬多元，事後將周嫌依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。

樹林分局指，該公寓緊鄰馬路，平日車水馬龍，常人無法察覺聚賭，33歲周男與同夥遂承租作為賭場用地，以天九牌、骰子等做為賭具，提供民眾賭博。警方27日執行擴大臨檢，破門攻堅查扣賭資33萬多元外，也扣查天九牌賭具2副、點鈔機1台、撲克牌9副、監視器主機1台、監視鏡頭1支、無線電2台等證物。

警方表示，周嫌已依賭博罪嫌移送偵辦，賭客則依違反社會秩序維護法處罰鍰外，為防止該地點再次遭不法人士利用，作為犯罪場所，將報請新北市政府聯合稽查小組會勘後評估拆除，以貫徹「斬斷不法金流」的目標，繼續打擊黑道幫派。

(中時 )