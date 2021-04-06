新浪財經報導，紐交所6日晚間公告，暫停大陸長租公寓企業「蛋殼公寓」交易，開啟除牌程序。蛋殼公寓早前頂著規模最大長租公寓的名號，2020年1月17日才在美國風光掛牌，但在短短一年多時間，先後傳出資金斷裂爆雷、CEO遭調查、股價暴跌等負面消息，如今光環不再、企業經營問題難解，只能難堪走下神壇。

蛋殼公寓成立於2015年，為大陸第二大的長租公寓平台，號稱旗下管理超過40萬間房、用戶高達百萬人，其經營地點以北京、上海、深圳等一線城市為主。

不過蛋殼公寓的業務主要屬於管理，透過屋主及銀行合作，等於是用「二房東」的角色將房屋出租。而房客支付的「租金」，則被蛋殼公寓用作於「租金貸」，以此加大企業財務槓桿，達到快速擴張的目的。

2020年下半年，在疫情影響下，蛋殼公寓資金鏈出現問題，而房東未能按時收到房租的情況下，多地傳出房東強行趕走租客的事件，無辜租客求助無門，一度擴大為社會衝突。

市場傳出蛋殼公寓資金缺口高達人民幣數十億元，股價也因此一落千丈。面對無解的經營難題，蛋殼公寓慘澹下市也在市場預料之中。

(工商 )