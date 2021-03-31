近百位青年創業家聚精會神聆聽解說，會後也利用六大行庫提供的服務進一步諮詢，希望為創業打下一個好的起點。（陳世宗攝）

政府為協助青年取得創業「第一桶金」，特提供高達600億的青創貸款資金，等同給創業青年加油、幫助他們全力往前衝。（陳世宗攝）

新冠肺炎疫情打亂青年的生涯規劃，但危機卻也帶來轉機，很多青年選擇創業走出另一條路。為協助青年取得創業「第一桶金」，政府特提供高達600億的青創貸款資金；行政院中部聯合服務中心今天為中彰投苗4縣市13場「青年創業貸款保證資源說明會」鳴槍起跑，致力為創業青年圓夢。

行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠表示，青年在創業起始的階段，正需要貸款協助，不管青年想要在商業、文創及農業等領域創業；說明會特結合經濟部、文化部與農委會的資源，提供青年創業圓夢600億資金，等同給創業青年加油、幫助他們全力往前衝。

國際青年商會中華民國總會長郭文彥說，青商會是一群18歲到40歲的青年組織，全國22個縣市有152個分會，今年總會目標是「整合資源、永續影響、激發青年、投資未來」；相信透過國際青年商會與中部聯合服務中心、經濟部中小企業處等舉辦說明會，能讓青年了解政府重視青年朋友的需求。

「投資青年、就是投資未來」。經濟部中小企業處副組長施麗麗說，蔡總統「投資青年四大政策」，行政院規劃600億青年創業優惠貸款，經濟部自去年8月1日啟動，對貸款金額100萬元以下的融資案，以從優、從簡、從速三大原則，提供融資優惠措施，前五年利息全額補貼，可享用信保基金十成保證。

施麗麗強調，經濟部對青年創業的輔導政策，除青年創業貸款的融資保證輔導資源外，還有SBIR與SIIR等獎補助資源，以及創業育成、市場行銷、經營管理、數位升級轉型等各項輔導服務；希望能協助青年創新創業，以青創動能帶動地方創新，形成國家經濟發展的堅實力量。

財團法人中小企業信保基金副總經理高淑惠說，青年創業及啟動金貸款要點早在2013年就有，但是去年修改要點後，短短7個月時間核保量已有大幅成長，顯示修正後要點符合青年需要。台灣銀行、第一銀行、合作金庫、農業金庫、華南銀行及台灣中小企業銀行等，6家金融機構接受青年創業家諮詢。

為讓有志青年取得亟需的創業資金，中小信保基金扮演重要的分擔風險的角色，100萬元以內保證貸款成數9.5成，手續愈來愈簡便，不僅「免企劃書、7天內完成審核、5年利息補貼」；「以負責人名義申請，免徵提保證人」，即「免免157」，幫助青年一起去圓夢。

洪宗熠強調，中部13個說明場次從城市走向鄉村，讓在地青年也能容易取得資訊，舉辦地點包括大甲、清水、豐原、龍井、太平、溪湖、員林、鹿港以及草屯等，有志創業青年可以選擇就近的場次參加。

(中時 )