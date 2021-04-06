在結束復活節假期後，歐洲基準股市周二早盤觸及歷史新高，收復了所有疫情造成的下滑；投資人押注於刺激支出和疫苗接種計畫，即將帶來全球經濟快速復甦。

周二泛歐Stoxx 600指數漲3.75點或+0.87%，為435.97點。交易員從假期中返回市場，推動歐陸STOXX 600上漲，早盤超越去年二月所創下的433.90歷史高點紀錄，較去年病毒創下的最低點，攀升至少60%。

德國DAX指數上漲1.0%，再增墊高最近新創的歷史高點；法國CAC 40指數上漲0.8%；英國富時指數(FTSE)上漲1.3%。

華爾街主要指數周一也創下歷史新高。此前數據顯示，美國勞動力市場強勁復甦，三月服務業活動活躍，即使全球數個地區病例數攀升，然亦提振了投資人信心。

瑞士信貸微幅上漲0.4%。瑞信周二表示，與對沖基金Archegos的關係，估計損失在44億瑞士法郎(約合47億美元)。

(時報資訊)