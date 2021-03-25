中科園區再添兩家生技產業生力軍！科技部今（25）日通過中科2件投資案，為生物技術產業的好孕行生醫與瑞鈦醫療器材，投資總額1億元；另有2件增資案，增資金額4.3億元。

其中，好孕行生醫設立於中科台中園區，投資金額0.7億元，主要研發好孕晶片。國內少子化問題日趨嚴重，政府也提升至國安層級推出許多政策，除社會因素外，15％的不孕症發生率為少子化的重要原因，特別是弱精症、少精症或無精症患者的精子品質不佳，需進一步純化取得健康精子，才得以進行後續輔助生育療程。

好孕行生醫產品屬於微流體精子分選晶片，具備操作時間短、高健康精子純化效率及低精子DNA損害率等優勢。

中科管理局表示，因應全球少子化及晚婚晚育趨勢，人工輔助生殖技術市場前景持續增加，台灣生殖醫療水準高，相關醫療產業蓬勃發展，本案產品可大幅提升不孕症療程中健康精子的比例，進而改善卵子受精率與試管嬰兒成功率，對解決少子化與人口結構老化可產生重大貢獻。

此外，瑞鈦醫療器材中科分公司設立於中科后里園區，預計投資0.3億元，並視營運規模增加投資金額。

瑞鈦醫療器材成立於107年11月，以醫療設備產業的領域為主，開發各式產品，瑞鈦醫療器材中科分公司關鍵技術源自母公司鐿鈦，並與工研院合作開發智慧手術機器人技術，研發內容為國內所需關鍵技術，未來將以更優越的規格產品完成認證，具備微創手術導航系統及智慧手術機器人之關鍵製造技術，產品具競爭力。

中科管理局表示，瑞鈦醫療器材中科分公司為拓展高階醫療器材領域，積極增加與佈建醫療市場的銷售通路，透過與國內外大廠共享通路資源的方式，配合通路並服務醫生及醫院的模式，提供售後服務，未來將持續進行國際相關展覽以推廣創新產品，透過展覽推廣技術亦可吸引國際大廠之合作意願，共享通路資源將產品推銷至全球市場。

(工商 )