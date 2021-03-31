應用材料公司憑藉2020年在供應商多元化方面的傑出表現，榮獲這項獨家的「供應商持續品質改進（SCQI）獎」。這個獎項是英特爾表彰供應鏈中的特優廠商，在過去一年裡致力於精益求精與績效卓著。

英特爾全球供應鏈長藍迪爾．塔克（Randhir Thakur）表示，恭賀應用材料公司獲得英特爾最高供應商SCQI獎的肯定。2020年僅有七家屬於這組精英類群，他們為此定義出真正的一流績效表現。在充滿挑戰的一年裡，他們通過對品質的堅定承諾、與英特爾緊密的夥伴關係以及不斷改進的動力，贏得了英特爾SCQI計畫的最高殊榮。

英特爾SCQI獎是英特爾SCQI計畫的最高成就肯定，SCQI計畫是英特爾為高績效供應商能持續精進訂定的一項多年技術藍圖。在全球數千家英特爾供應商中，只有幾百家有資格參與SCQI計畫。

在2020年，整個英特爾供應鏈中只有7家供應商獲得英特爾SCQI獎，成為真正最出類拔萃的供應商。

要入選英特爾SCQI獎，供應商必須超越最高期望值，符合企圖心積極的績效目標，並在全年績效評估中得分達到或超過95％。供應商還必須符合90％或以上的改善計畫，並展示優異的品質和業務系統。

(工商 )