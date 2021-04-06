2020全球景氣雖受疫情衝擊，大亞(1609)集團積極擴展事業版圖，完成多項指標性任務，去年營收達183億元，創史上新高，稅後淨利8.5億元，年增68％，每股盈餘為1.45元。今年電通事業群、漆包線事業群及子公司大恒電線電纜三大成長動能帶動下，2021年營收目標挑戰200億元，獲利拚10億元。目前大亞訂單能見度到下半年，主要受惠房地產景氣好及電網佈置成長，手中台電標案30億元尚未認列，預估到2023年前陸續認列。

電通事業群部分，大亞是首批通過台電定型試驗的唯三家廠商之一。去年開始承攬許多台電電廠超高壓電纜、EPR電纜訂單，包含：大潭、台中、興達等電廠，透過協助興建纜線來加速電廠建置，降低台灣缺電危機的發生。

大亞也投入台電AFC儲能系統的建置，並與用電需求大戶共同開發一站式規劃服務，不僅提高電網供電的穩定性，更能快速支援台電供電系統調節。另外，透過取得綠電出售憑證，未來除台電系統，也能將電力供給更多市場需求。

市占率全台第一的漆包線事業群，2021年市占率可望突破3成，隨著後疫情時代來臨，電機電子產業手機、物聯網相關設備、泵浦等相關產品需求增加，預估未來市占率將不斷攀升。

因應全球綠能浪潮，電動車產業蓬勃發展，開發車載系統漆包線已為迫切需求。大亞集團已有多項創新技術的產品運用於電動車馬達，可提升電動車效能及電裝產品使用壽命，獲得國內、外多項發明專利，如：變頻馬達用抗突波漆包線、導熱線、低介電漆包線、平角線。在電動機車市占率已超過80％、電動巴士與電動車預計第2季、第3季訂單持續成長，未來產品線也將朝高品質方向發展。

子公司大恒電線電纜自取得德國萊因TUV綠色產品標誌及美國保險商試驗所UL太陽能線認證以來，積極規劃擴充產能及升級產品規格，有鑑於台灣電線廠大多只申請至1mm～35mm2，為因應各種大小線材需求，大恒積極規劃擴充產能及升級產品規格，並擴大太陽能線認證範圍，目前已向TUV(德國萊因綠色產品標誌-驗證)提出申請400mm2產品認證，預計今年6月通過後，將滿足太陽能光電施工的線種需求。

隨著網路頻寬快速發展，大恒開發的網路線CAT. 6A UTP也於今年通過美國保險商試驗所UL認證，並同時備妥屋外型、自持型、複合型等規格網路線庫存，提供廠商高品質的選擇。

大亞集團朝能源產業鏈上下游轉型，積極開發綠電新事業。有關於綠能旗下子公司包含心忠電業、大聚電業、博碩電業、博斯太陽能，共53處太陽能發電系統，目前整體總發電量高達120MW。繼國內首座獲准私人大型土地變更地面型太陽能電廠「心忠電業太陽能學甲案76 MW」啟用，今年3月更完成收購大同旗下志光能源，將斥資60億元建置全台最大漁電共生太陽能電廠。大亞集團希望以每年開發50MW地面型電廠的強度持續至2025年，待志光能源太陽能電廠併網啟用，大亞集團所營運的太陽能電廠總裝置容量共計250MW，每年預估貢獻15億發電收入。

(時報資訊)