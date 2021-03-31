塞住蘇伊士運河的長賜號終於順利脫困，宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖今（31）日直言，上頭也卡了好幾櫃的宏碁產品，再加上塞在後頭等過河的貨櫃船上也還有宏碁的貨，被延宕的交期目前只能等。不過還好宏碁都有保險，因此沒有什麼損失，只是在全球筆電市場供不應求的情況加劇下，這些躲不掉的意外都會帶來變數。

今年以來美國西岸塞港情況持續惡化，使得去年下半年嚴重缺櫃的問題遲難紓解，加上貨櫃落海意外也接連發生，這些不可預期的變數也全讓宏碁遇上了，對現貨都不夠賣的宏碁來說雖是急上加急，但陳俊聖也說，這實在躲不掉，但「好加在都有先買好保險」。

面對上游供應鏈缺料的問題持續加劇，陳俊聖表示，幾乎每一季都是「史上最辛苦的一季」，尤目前供應鏈緊缺情況在第二季變得更嚴重，也讓先前不斷遞延的訂單、出貨的缺口未見好轉。現階段各國針對教育專案仍積極拉貨，中南美地區的教育部長級官員甚至直接找上陳俊聖，希望能獲得進一步供貨時程。

在持續處於滿手單、但貨不夠出的情況下，陳俊聖指出，自去年第四季起就選擇性接單，針對政府機關及部分企業釋出的具交期罰則標案，一律不接。

陳俊聖也預期，來自教育及電競市場的剛性需求，後續仍醫將持續扮演維穩整體PC市場的主要動能，但宏碁也密切關注下半年後的市場需求變化，「因為需求仍有可能突然就不見」。

(工商 )