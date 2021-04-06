台鐵太魯閣號重大意外事故，造成重大傷亡。星展銀行（台灣）6日宣布，捐贈新臺幣300萬元協助救災，同時銀行內部發起員工愛心捐款，目標希望能捐出500萬元，予衛生福利部設立的「衛生福利部賑災專戶」，協助後續傷者醫療、復健與經濟支持及生活重建等相關費用。

星展銀行為新加坡金融業者，星展銀行（台灣）為其台灣子公司，此次事故已成為國際大事，新加坡媒體廣泛報導。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，太魯閣號重大意外令人痛心，星展銀行（台灣）除了在意外發生當日啟動內部緊急通報系統，確認同仁安全情況，更希望略盡棉薄之力，透過愛心捐款陪伴傷者及家屬度過難關，並對第一線辛苦的救災及醫護人員致上最高的敬意。

除了由企業率先捐贈新臺幣300萬元善款，星展銀行（台灣）已號召員工捐款，依過去捐款經驗預估，最少可募集新臺幣200萬元，總計將捐贈新臺幣500萬元以上給衛福部設立之捐款專戶，為需要協助的傷者及受難家屬提供協助。

(工商 )