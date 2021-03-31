上海商業儲蓄銀行於票交所舉辦的「109年金融機構推廣ACH業務暨金融業代收即時服務平台(eFCS)業務獎勵活動」，榮獲票所交所頒發「eACH代收交易總筆數」、「eDDA網銀雙因業務推展獎」、「eDDA行動身分辨識機制業務推展獎」、「eDDA銀行帳號資訊確認服務推展獎」等多項獎項。

台灣票據交換所因應金融科技領域不斷創新及改變，提供eDDA線上授權扣款平台及多元授權方式、eACH線上圈存服務平台及eFCS提供條碼帳單代收服務，廣泛應用於各種帳單扣款、購物、繳費及行動支付場域，以滿足業者於即時代收、代付服務的多元需求。

上海商銀為順應FinTech的發展潮流與數位時代的來臨，積極開發、參與各項數位金融服務，並廣泛運用票交所業務平台各項功能於服務客戶，如透過eDDA電子化授權系統，協助劵商進行證券交割帳戶線上約定、協助電商線上綁定銀行帳戶連結扣款服務。

上海商銀透過eACH圈存扣款系統提供線上即時入扣帳服務，以及結合電支街口支付、歐付寶、橘子支付等電子支付收款服務，並協助證券商發展證券分戶帳業務以與國外證券交割制度接軌，亦有相當成效。

上海商銀強化全球一路通企業網銀、個人網銀及行動銀行的服務與交易功能，新增微企e智貸、線上信貸、房貸智能估價，並進行網路銀行與行動銀行的系統升級，以及智能理財與導入線上投保。

其次，上海商銀建置智慧分行，導入創新的金融科技，提供客戶全新的金融服務體驗；善用策略聯盟，與財金資訊公司合作，成為第一家開辦區塊鏈會計師函證的銀行，並成為第一波「開放銀行API平台」的上線銀行；轉投資人工智慧與行動支付等新創公司，導入智能客服、智能音箱服務機器人，並成為第一家開辦台灣Pay行動支付的民營銀行。

上海商銀也舉辦兩岸三地“上海銀行”校園黑客松金融科技競賽，並將優秀獲獎作品商轉，導入銀行實務場景運用；並進駐金融科技創新園區，參與數位金融沙盒及企業實驗室計畫，掌握金融科技新趨勢。

(中時 )