根據知名加密貨幣分析師托馬斯·休斯(Thomas Hughes)的推估，今比特幣可能會超過7萬美元，聽起來可能很瘋狂，但依據比特幣在過去一年中的迅猛成長基礎，他認為比特幣將突破6萬美元和7萬美元，達到8萬美元。而休斯一共提出六項證據支持他的論點。

1.高盛將開始提供加密貨幣：投資銀行高盛（Goldman Sachs）宣布將於第二季度開始向富裕的客戶提供比特幣和其他加密貨幣。雖然不僅限於比特幣，但這一消息對BTC以及整個加密市場都是一個推動。高盛現在是提供數位資產的第二大華爾街銀行，而且可能不會是最後一家。對於高盛來說，管理著超過1.8兆美元的資產，獨力撼動比特幣市場並不難。

2.PayPal開始接受加密貨幣付款：去年，PayPal開始促進對比特幣，以太坊和其他主要硬幣的所有權時，出現在加密貨幣領域。現在，該公司通過允許客戶使用加密貨幣來支付服務來增強其對市場的影響。現在，帶有數位資產的Checkout將自動顯示為持有數位資產的人的選項。該服務將在結帳時自動將數位貨幣轉換為法定貨幣，而使用比特幣的最簡單，最主流的方法。PayPal擁有超過3億客戶和2000萬活躍商戶帳戶。

3.芝加哥商業交易所推出比特幣迷你期貨：在獲得監管部門批准之前，芝商所集團正在推出比特幣迷你期貨。新合約的價值將是比特幣的十分之一，並允許機構和交易者以另一種方式對沖其加密貨幣持有量並從近期價格變動中獲利。芝商所股票指數和另類投資產品全球負責人蒂姆·麥考特(Tim McCourt)說：「自從我們的比特幣期貨合約於2017年推出以來，我們看到了我們的加密衍生物的流動性和市場參與度的持續穩定增長，特別是在機構交易者中。」

4.Chipotle Mexican Grill免費贈送比特幣：Chipotle Mexican Grill這家玉米餅速食業者，正在擁抱比特幣，作為與年輕客戶聯繫的一種方式。該公司將在下週推出「玉米餅或比特幣」遊戲，並贈送3位25,000美元的大獎得主，最多可贈送10萬美元的比特幣。其他優勝者將獲得墨西哥捲餅，但這不是重點。關鍵是，比特幣正在吸引各個層面的企業和投資者的關注，並被視為吸引企業的一種手段。

5.Mogo推出比特幣現金返還抵押貸款：Mogo是加拿大一家金融科技公司，其業務扎根於比特幣市場。該公司已經支持買賣加密貨幣以及現金返還功能，該功能現在將應用於抵押貸款。對於使用該應用程序進行抵押貸款的人，新產品將在其比特幣獎勵帳戶中提供高達3,100美元的獎勵。Mogo用戶的主要吸引力在於，除了Mogo應用之外，比特幣獎勵還具有切實的價值，並且可能會隨著時間的推移而升值。

6.比特幣的技術前景看漲：比特幣可能正在接近頂峰，它還沒有到頂。從過去幾個月在每週圖表上產生了看漲標誌，可能會使BTC / USD不久升至9萬美元。

(中時新聞網)