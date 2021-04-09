外媒報導，全球第三大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）已經展開股票首次公開發行（IPO）的籌備工作，估值約達200億美元。
報導指出，消息人士透露，阿布達比主權基金穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment Company）已經展開格羅方德在美國IPO上市的計畫，顧問公司對格羅方德的估值約為200億美元。
不過消息人士亦指出，相關討論仍在初步階段，上市計畫的細節仍有可能改變。
格羅方德在2009年從超微的製造部門分拆出來後，由穆巴達拉投資公司收購，並在該主權基金主導下，併購了新加坡特許半導體。目前格羅方德雖排名全球第三大晶圓代工廠，但其市占僅達7%，遠遠落後台積電（54%）。
此前格羅方德執行長Thomas Caulfield接受訪問時曾表示，公司預期在「2022年某個時候」於美國發行股票上市。不過，業界認為格羅方德的上市計畫仍有可能提前到今年底，或落在明年上半年。
Caulfield並表示，格羅方德今年砸下了14億美元投資旗下晶片廠，而明年可能加倍增長。他表示目前格羅方德所有產能都已被預訂，旗下工廠的產能利用率已超過100%，為了滿足需求，公司正以最快速度擴產，不過他仍預期在2022年以前，整體半導體產業仍將供不應求。
(時報資訊)
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