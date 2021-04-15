行動應用程式和遊戲公司AppLovin Corp周四宣布，其股票首次公開發行（IPO）定價為每股80美元，為先前設定之目標價格區間的中值，使該公司的估值達到286.4億美元。

以每股80美元估算，由私募股權投資巨頭KKR＆Co所支持的AppLovin將透過這次的IPO籌集約20億美元。

AppLovin總部位於加州Palo Alto，將成為最新一家在股票市場掛牌的手遊公司，搶搭居家防疫期間電玩需求高漲的順風車。

AppLovin平台目前每日活躍用戶超過4.1億個，其推出的應用程式包括200多種免費手遊，如《Word Connect》、《Slap Kings》和《Bingo Story》。

該公司表示已經售出2250萬股A類普通股，而售股股東（selling stockholders）提供了其餘的250萬股股票。

AppLovin並表示，公司的股票周四將在那斯達克全球精選市場（ the Nasdaq Global Select Market）上市，股票代碼為「APP」。摩根士丹利、摩根大通、KKR資本市場、美國銀行證券和花旗集團是此次IPO的主要承銷商。

(時報資訊)