越南越竹航空（Bamboo Airways）表示，計劃到美國IPO（股票初次公開發行），除了增加國際曝光度以外，也希望能籌資兩億美元，將自己市值壯大至40億美元左右。

隸屬越南房地產與休閒業者FLC集團的越竹航空，計劃2021年第三季將赴美先發行IPO的5%到7%股份。越竹航空董事長鄭文決(Trinh Van Quyet)指出，這次IPO是越竹邁向全球化的項目之一，目前也與國際大型會計事務所合作，希望第三季能在紐約證交所(NYSE)正式掛牌交易。

3月份，越竹航空曾表示，第三季要在越南的胡志明或河內，擇一來掛牌上市。但14日又改口說，前述只是備案而已，得視實際市場狀況而言。

越竹董事長補充，到2021年底，自己的機隊規模將從目前30架，可望增至40架，其中也包括兩架波音787-9的Dreamliners。若新冠疫情有明顯改善，越竹航空也希望在2021年能開闢像是美國，澳洲，德國，日本與英國等一些全球新航點。

越竹航空預計從7月開始，將推出美國航線包機服務，而到9月時，也會有胡志明與舊金山之間直飛航班，初期是每周定期三班。

2019年元月越竹航空第一次飛上天際至今已超過兩年，目前設定目標是2021年稅前盈餘，希望可增加25％至5,000億越南盾。其實在2019年底，越竹航空也有2020年掛牌計畫。當時，是希望在2020年元月，胡志明或河內擇一上市，每股價格暫定在5萬至6萬越南盾間，約2.6美元左右。

(時報資訊)