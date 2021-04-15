總統蔡英文上午接見美國總統拜登特使，前參議員陶德（Chris Dodd），以及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦柏格（James Steinberg）。蔡英文期盼，台美雙方能儘速重啟TIFA（台美貿易暨投資架構協定）對話，強化貿易夥伴關係。

蔡英文表示，美國務院上周宣布新的對台交往準則，先前台美簽署海巡備忘錄，這些都展現台美實質關係進展。台灣在這波疫情中守住防線，維持蓬勃經濟活力，讓台灣成為可信賴的經貿夥伴。台美雙方在供應鏈、5G等部分展開密切合作，她期待雙邊能儘速重啟TIFA（台美貿易暨投資架構協定）對話，強化貿易夥伴關係。

另外，美國在氣候變遷議題上積極展開國際合作，台灣已決心推動減碳，發展綠色能源，相信這是台美雙方可以長期合作的議題。她也藉此感謝拜登政府多次重申台海穩定的重要性，中國頻繁派機艦在周邊海域進行軍事活動，改變印太地區現狀，威脅區域穩定。台灣作為積極貢獻國際社會的成員，願意跟理念相近國家包括美國維持印太穩定，阻止冒進行動。

蔡英文指出，國際近年重視的認知戰，台灣對假訊息的因應有相當經驗，期待在打擊假訊息上面台美合作，跟國際夥伴分享經驗。

陶德則表示，《台灣關係法》重要性日漸彰顯，他能有自信大聲說，現在是台美有史以來關係最強健與牢固的時刻，不但有深厚經濟聯繫，堅持民主價值與至關重要的安全夥伴關係。這次跨黨派代表團應他的老友拜登請託，來這邊重申美國對台灣關係的承諾，雙邊共享眾多利益，以及深化雙邊合作。過去台灣在很多領域有出色表現，展現台灣可以幫忙、台灣正在幫忙。他很高興美國務院發布對台交往準則，內容清楚說明並鼓勵美台官員互動往來與互訪交流。

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