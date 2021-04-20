丁怡銘致電辦公室嗆聲？ 游錫堃間接證實：有意見可循正常管道

前行政院發言人丁怡銘請辭沒多久又回鍋政院當顧問引發爭議，接著又被媒體披露丁怡銘去職後仍擔任地下發言人，甚至直接打電話到立法院長游錫堃辦公室開嗆。對此，國民黨立委賴士葆認為，在蘇貞昌鴨霸專斷獨行的眼裡，「立法院就是他的立法局」，民進黨立委也樂於當行政院的立法局，才會造成政院官員直接打電話給國會議長的事情發生，這在其他民主國家是看不到的。

媒體披露丁怡銘為了藻礁、反萊豬等公投對案的會議內容被流出，直接致電立法院長游錫堃國會辦公室興師問罪，質問游錫堃幕僚有無向媒體放話。游錫堃今受訪時間接證實有此事，游說，行政院跟立法院都是憲政機關，應相互尊重，有什麼事循正常管道，才可以避免無謂的預測跟紛擾。

賴士葆認為，在蘇貞昌鴨霸專斷獨行的眼裡，立法院就是他的「立法局」，而民進黨立委也樂於當行政院的立法局，這才是悲哀的地方，也是因此才會造成行政院官員敢打電話給監督他的國會議長，這在全世界的民主國家是看不到的，只有台灣而已。

對於丁怡銘請辭卻回鍋行政院，賴士葆批評，蔡英文、蘇貞昌在用人完全是派系考量，特別是蔡英文喜歡維持派系平衡，「這個政府在用人上就是黑幫文化，拉幫結派，丁怡銘是最好的例子。」

丁怡銘回鍋政院月薪12萬 鄭麗文酸爆「台灣官場現形記」怒轟蘇貞昌：可悲啊！

(中時 )