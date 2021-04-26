8月28日即將舉行「反萊豬進口」等4項公投，民進黨打算舉辦300場政策說明會，但目前傳出北部有綠委婉拒行政院長蘇貞昌出席，屬正國會的台南綠委陳亭妃表示，應該是誤解的機會比較大。

828即將舉行由藍委江啟臣、林為洲及民團分別擔任提案領銜人的「反萊豬進口」、「珍愛藻礁」、「公投綁大選」、「重啟核4」等4項公投案，民進黨為應戰，打算下鄉舉辦300場說明會。

但目前傳出擬擔任主講人的黨內要角，包括副總統賴清德、桃園市長鄭文燦及蘇貞昌等人，聲望各有不同，也傳出有北部綠委婉拒蘇貞昌出席說明會的狀況。

陳亭妃表示，說明會的主講人選，都會尊重中央安排，但也希望未來北、中、南，所有的政策說明，都要因地制宜，才能讓大家有感，才會知道大家所關心的議題是什麼。

外傳此次的說明會，成民進黨2024年佈局前哨站，陳亭妃回應，這是過度聯想，現在要趕快讓大家知道我們8月28日到底在投什麼比較重要。

陳亭妃說，蘇貞昌是希望，立委的場次都可以參加，因為畢竟他是最了解政策的人，而且也是能夠用最接地氣的語言來說明的人，所以蘇貞昌就希望可以親自來參加立委所辦的場次。

陳亭妃表示，但蘇貞昌若每個立委場次都要跑的話，可能時間沒辦法完全配合，如果他排定的時間，剛好不是在六日，那大家的時間就比較難安排，可能是因為這樣而造成誤解，否則應該沒有人會婉拒行政院長下鄉配合去說明的機會。

(中時 )