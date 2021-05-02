不敢辦趙介佑？ 吳怡農稱上周才知「趙姓黨員」事件 喊話：絕不容忍黑道！

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒品案，風暴愈演愈烈，從治安、警紀事件，延燒成派系鬥爭，重創民進黨形象。民進黨台北市黨部評議委員會，昨召開臨時會議，會議通過臨時動議，決議開除趙介佑黨籍。對此，主委吳怡農表示，接下來的重點將放在如何避免此類的事情再次發生，他將提出3點改革方向，做為改革的契機。

吳怡農今（2日）一早在臉書發文表示，昨（1日）晚，前評委會召集人趙映光請辭，他召開臨時評委會，遞補評委，並選出新的召集人，趙映光也同時替趙介佑向評委會遞交切結書，放棄「處分前三日收到通知」的抗辯及相關追訴權。收到這個文件後，評委會全員一致通過：完成程序，將趙介佑開除黨籍。

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事發的第一時間，吳怡農強調，29日周四召開臨時執委會時，就一致決議要開除趙介佑，但民進黨是民主政黨，開除黨員黨籍也必須依照程序。昨晚，所有人都樂見趙介佑放棄抗辯權，讓除名程序儘早生效，吳坦言，「我們處理的速度可能沒有許多同志期待的這麼快，讓大家憂心了」。

吳怡農指出，接下來的重點應該放在如何避免此類的事情再次發生，這段時間，他主動聯繫中央黨部，每日的溝通不曾中斷，民進黨必須痛定思痛，把這件事當做改革的契機，有三件事，是接下來他要做的：

一、委請專業法律顧問，重新檢討入黨流程，慎重審查每份入黨申請書。民進黨從不允許黑道勢力介入黨務，特別是透過不當人頭黨員。我們會跟黨中央一起研擬更完善的制度。

二、針對極少數違反黨規、違反排黑條款的黨員，依黨規盡速處分。

三、鼓勵更多具有理想的年輕人入黨，共同為台灣未來努力。

吳怡農認為，趙案只是一個個案，在台北市，還有兩萬五千位正直、正派的黨員，對民進黨、對台灣有著理想與熱愛，願意為更好的社會付出。民進黨並不完美，但遇到問題會反省、改正。做為主委，在這件事情上，他尤其會虛心檢討，兢兢業業繼續前進，再次感謝大家對他的支持和期許，也請繼續給予監督和建議。

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(中時新聞網)