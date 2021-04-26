民進黨5月中旬將啟動4大公投案政策說明會，卻傳出黨內派系提早卡位2024。民進黨立委陳亭妃26日受訪時表示想太多，尊重黨中央安排講者。至於外傳北部綠委不要行政院長蘇貞昌，只要賴清德，陳亭妃認為，誤解程度比較大，可能是立委安排的時間不符合，目前得到的訊息是蘇貞昌希望參加所有立委舉辦的場次。

今年8月28日可望有4大公投案同步登場，包括珍愛藻礁、反萊豬、重啟核四、大選綁公投等，民進黨預計將在5月16日啟動全台「台灣政進步 向您報進度」施政說明會計劃。包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦都被邀請參與說明會，但也傳出有綠委「只要賴清德、不要蘇貞昌」的黨內派系鬥爭消息。

根據港媒《中評網》報導，陳亭妃26日受訪時表示，目前讓黨中央排定時間，包括派哪一位講者在什麼時間可以配合，沒有內定的狀況。她說，300場說明會若同一個人常常跑，時間上可能沒辦法搭得上。未來北中南所有的政策說明，都要因地制宜，才能讓民眾有感。

至於外傳政策說明會也引發黨內派系卡位搶曝光，陳亭妃認為，這些是想太多，現在要趕快讓大家知道828投什麼比較重要。蘇貞昌是最了解政策的，也是最能用接地氣的話術說明，所以蘇希望能參加所有立委舉辦的說明會場次。立委們當然希望蘇來說明，但立委若都在週末舉辦說明會，可能時間上也沒辦法配合。

(中時新聞網)