行政院改組傳聞不斷，尤其8月28日四案公投結果出爐後，行政院長蘇貞昌是否下台引發關注。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉直言，828公投後，蘇貞昌不會主動請辭，總統蔡英文也不會有很強的力量逼蘇下台，但預測2022民進黨應會大敗，因此他建議蘇貞昌，若不想當2022的罪人，就在這次下台，否則會把整個黨拖垮。

吳子嘉今（26）日在廣播節目「POP撞新聞」中斷言，前交通部長林佳龍不會參選2022台中市長選舉，因為他是出事情的部長，民調一定會輸；而8月公投是行政院是否改組的關鍵，若改組，林佳龍可能回到行政院，畢竟「民進黨是勇敢的政黨」，且有蘇貞昌幫大家開例，像是政院機要顧問丁怡銘，根本從沒離開行政院。

若828公投後行政院改組，吳子嘉說，林佳龍擔任行政院副院長也很好啊，為什麼不行？也可能改組人選是國安會秘書長顧立雄，如果他接行政院長，那國安會秘書長由林佳龍來接最好，因為林佳龍是國安出身的，美國耶魯大學博士，英文比顧立雄好太多。

主持人黃暐瀚問說，林佳龍跟蔡英文關係到底好不好？吳子嘉直言「關係非常好」，正國會一定要處理，這是黨內平衡的問題；至於最壞最壞的可能性，吳子嘉說，2022預計民進黨應該是會敗選，這樣的情況下，蘇貞昌非走不可，「很少看到一個年齡那麼大的首長那麼喜歡當官，當得那麼不好還賴著不走，而且還一天到晚出很多事情，這非常奇怪，而且他來日無多，一個沒有前途的人，為什麼很多人跟他一起做很多爛事情，就是很奇怪的政府」。

行政院長蘇貞昌。（圖為中時資料照）

吳子嘉表示，民進黨2022如果輸了，黨主席要辭職、行政院長要下台，屆時就會進入2024的持續了，按照目前他個人主觀判斷，賴清德可能會出線，林佳龍可以搭配當副總統。

吳子嘉進一步說明，根據兩個月前的國政民調，PK盤桃園市長鄭文燦就輸了，最後剩侯友宜跟賴清德PK，且賴清德還贏侯友宜，因此他主觀認為，賴清德出線機率比較大，在這種狀況下，2022若民進黨選輸，就會變跛腳政權，那2023到2024主導就會變賴清德。

當賴清德成為總統候選人時，吳子嘉表示，賴清德一定會把新潮流做一定程度的縮小、安置，副總統、黨主席、黨中央一定是非新潮流，所以2022之後的變化對林佳龍「海闊天空」。

吳子嘉斷言，2024賴清德（見圖）出線機率很大。（總統府資料照片）

828四案公投都過的話，蘇貞昌是否下台？吳子嘉直言，第一，蘇貞昌不會請辭；第二，蔡總統也不會有很強的力量逼蘇下台，這兩件事都不會發生，但有第三件事可能會發生，就是2022民進黨選舉會大敗，所以候選人跟各派系的壓力會非常大，會逼蘇貞昌下台。

吳子嘉指出，2022如果選輸的話，民進黨政府就結束了，就宣布蔡英文跛腳，蔡英文沒有後續執政能量了，所以蘇貞昌非要搞到春蟬到死絲方盡的程度嗎？如果他不想當2022的罪人，就在這次下台；如果硬要幹到底，就會把整個民進黨拖垮。

(中時新聞網)