5月1日適逢勞動節，國民黨立委鄭麗文指出，勞保將在2026年破產，但執政者抱著能拖就拖的態度，使勞保年金的洞越來越大，改革越來越困難，並批蔡政府當面對重大改革時，一貫方式就是怠惰、擺爛、喊口號、做哏圖，永遠等不到真正解決問題的一天。

勞保真的不會倒嗎？鄭麗文在臉書表示，根據勞保局的精算報告，勞保將在2026年破產，雖然行政院長蘇貞昌強調「政府沒倒，勞保就不會倒」，她直言，「勞保不會倒，但是會破產啊！」

截至110年2月，全台約有1056萬名勞工，鄭麗文說，這些人65歲之後就可以領勞保，而勞工的數量呈逐年成長的趨勢，勞工只會越來越多。

國民黨立委鄭麗文指出，勞保將在2026年破產。（圖／摘自鄭麗文臉書）

勞保真的入不敷出嗎？鄭表示，早在2017年勞保就已出現入不敷出的狀況，雖然繳勞保的勞工每年都在增加，但保險給付早已大於應收保費，領的多、繳的少；而根據勞保局統計，2020年勞保收支逆差486.9億，2021年逆差會變成701億，2022增為逆差998億，後年將達到千億逆差，逆差每年都在大幅增加，自2017年至今，四年的時間，我們的政府依舊擺爛不願面對。

至於目前勞保還剩多少錢，鄭麗文指出，勞保局統計，2021年勞保年金剩6228億元，這樣的狀況，即使政府每年提撥200億，最多也只能延後兩年破產。

對此，鄭麗文強調，勞保改革茲事體大，更深深影響著全台近一半人口的重大權益，但執政者能拖就拖的態度，使勞保年金的洞越來越大、改革越來越困難。她說，勞動部去年底計畫提出改革草案，但至今仍沒有方向、沒有方案，也沒有期程。

鄭麗文批評，蔡政府當面對重大改革，包括台鐵改革、勞保改革、治安公安等重大議題，一貫方式就是怠惰、擺爛、喊口號、做哏圖，永遠等不到真正解決問題的一天。

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(中時新聞網)