行政院改組傳聞不斷，尤其是在8月28日四案公投投票結果出爐之後，若結果對綠營不利，行政院長蘇貞昌是否會下台，引發各界關注。最新民調顯示，蘇貞昌這個月的施政滿意度為48.7%，不滿意度則是46.1%，瀕臨死亡交叉；而總統蔡英文的施政滿意度則為56%，不滿意度為41.3%。

《美麗電子報》今天公布4月國政民調，結果顯示，有56.%民眾滿意蔡總統整體執政表，較上月減少3.3個百分點；但不滿意度卻由上個月的38.1%增加到41.3%。另外有2.7%沒有表示明確意見。

同時，有48.7%民眾對蘇貞昌擔任閣揆的整體表現感到滿意，較上月減少4.8個百分點，有46.1%民眾不滿意蘇內閣施政，和上個月相比，增加了4個百分點，另外有5.2%的受訪者沒有明確表示意見，《美麗島電子報》指出，民眾態度非常分歧。

《美麗島電子報》更透過交叉分析發現，南部民眾、20至29歲與60至69歲族群和泛綠支持者超過半數滿意閣揆蘇貞昌施政表現，但居住在北部和東部民眾、40至59歲族群，以及民眾黨和泛藍支持者有超過半數不滿意閣揆蘇貞昌的施政表現，而在中立支持者的部分，則有43.2%滿意閣揆蘇貞昌表現、48.4%不滿意。

值得注意的是，2020年總統大選蔡英文勝選後，民眾對蘇貞昌的施政滿意度今下跌18.9個百分點（與最高點67.6%相比，2020年3月），同時不滿意閣揆蘇貞昌施政的比率則已增加21.5個百分點（與最低點24.6%相比，2020年3月）。

(中時新聞網)