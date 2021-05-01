勞工團體1日舉辦五一勞工大遊行，遊行前在總統府前凱道集結，大批外送平台人員也到場參與，拉起布條、高呼口號表達訴求。(郭吉銓攝)

勞工團體1日舉辦五一勞工大遊行，遊行前在總統府前凱道集結，今年遊行訴求「薪資要提高、年金要保障」，盼藉行動呼籲政府務實解決勞工低薪困境、保障老年生活。(郭吉銓攝)

勞動節 民進黨：未來讓勞工薪資符合社會期待。摘自蔡英文臉書

今天是五一勞動節，民進黨發言人顏若芳表示，民進黨政府除了在勞工薪資連續五年來不斷提升，未來也一定會綜合考量整體社會經濟情勢，讓勞工的薪資達到更符合社會所期待的水準。

顏若芳說，勞工年金保障上，廣泛蒐整意見，持續與社會對話溝通，絕對是政府的首要之務，並絕對負起最終的給付責任。

顏若芳表示，為保障勞工基本生活水準，蔡英文總統和民進黨政府努力兌現政見承諾，年年提高基本工資；自2016年以來基本工資連五年調高，月薪從20,008元調高到24,000元，時薪從120元調高到160元，相較於國民黨執政的漲幅15.8％及26.3％，蔡英文總統執政五年漲幅就已近20％及33％，不管月薪及時薪的調整，民進黨政府執政五年都比國民黨八年還要高，更打破了馬英九制定22K的低薪魔咒。

顏若芳指出，過去針對勞工職災保險的規定，分散在不同的法律中，保障的範圍也不是很足夠，而職災勞工的生活需要從預防、補償，到重建有連貫性的保障體系建置完善，好讓職災勞工及其家庭獲得必要的協助。

她說，行政院蘇貞昌院提出的「勞工職業災害保險及保護法」草案，在民進黨立院黨團努力之下，順利在勞動節前夕單獨立法三讀通過，不僅大幅擴大納保對象，讓9成以上勞工都被納入，並且提高投保薪資上限，增加給付保障的額度，另外，也擴大醫療給付範圍、提高傷病給付，並增列部分失能年金，按失能程度而不以年資計算發給年金給付。

顏表示，政府結合產業與教育資源，培育青年的就業力，提出各項青年訓練計畫，至2021年1月共培訓19,413人。並且為15到29歲青年加值未來，整合「職涯輔導」、「職業訓練」及「就業媒合」三大體系，從2019年開始投入95億元，到2021年1月已協助13,002名青年就業。

她也提到，行政院以多管齊下的方式提升各年齡層的勞動參與率，在2019年底公布實施「中高齡者及高齡者就業促進法」，透過薪資（每月補助1萬3千元至1萬5千元）及技術講師費的補助，提高中高齡人力資源的彈性運用，並讓擁有技術的勞工，繼續在職場中傳承經驗。

派遣勞工的權益，她指出，2019年將派遣勞工納入勞基法，明定派遣勞工為不定期契約、禁止要派單位將人員轉掛為派遣勞工，並且要派單位應負工資補充給付責任等，讓派遣勞工的保障，往前進一大步。

(中時 )