美國總統拜登於當地時間6日表示，中國透過大量投資和研發，吃掉美國的午餐，美國已通過方案，計畫對美國本土進行大量投資，並預計2021年將花費約6,000億美元購買美國貨。

香港經濟日報報導，拜登於路易斯安那州推廣美國就業方案，他在查爾斯湖的考卡希爾河大橋前發表演表示，在美國有許多如這般急需重新整建的橋樑，並藉此形容，美國過去幾年疏於投資、基建水準落後，讓中國迎頭趕上。

拜登談及美國投資表示，美國曾經在國內投資GDP占比約2.4％在研發領域，使美國成為引領世界的國家，進一步更新研發，但美國現在僅於研發領域投資GDP的0.7％。他指出，中國人正在經濟層面搶美國飯碗，中國已在研究方面投入數千億美元，如果其繼續發展，中國將擁有全球電動汽車市場。

拜登指出，他的就業方案每年將產出900億美元，千萬個工作崗位。此外，美國將在2021年花費約6,000億美元，購買由美國公司、美國勞工，經由美國供應鏈製造的產品，將美國納稅人的錢，投資在美國勞動者身上。

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