面對來自中國的挑戰與全球新冠疫情的衝擊，數十年來為世界所欽羨的美式民主體制已岌岌可危，美國總統拜登打算對此一情勢進行反擊，計劃召開一次「民主國家峰會」，動員全球民主國家組成大型聯盟，遏制中國和俄羅斯等威權國家的崛起。但要成功建立民主聯盟，美國必須放棄其界定民主的壟斷性角色。

《紐約時報》評論專欄認為，拜登的構想呼應許多美國人修復民主制度的想法，美國需要更加公平與包容。但建立一個反對專制聯盟，美國必須放棄壟斷民主定義的地位，否則最終還是會變成不符合美國戰略利益的聯盟，不然就是個偽善的聯盟。

評論指出，瑞典研究機構V Dem在3月發表的報告中認為，2020年全球公民平均享有的民主水準已降至1990年左右的水準。許多民主的選舉產生不受約束的專制政體，例如印度、土耳其和匈牙利，這些新獨裁者跨越民主與威權主義之間的界限已成為家常便飯。許多這樣的國家原先都是民主國家，人民投票給威權民粹主義者，他們在國內的聲望比歐美國家領導人的國內聲望更高，但卻被瑞典VDem或美國自由之家(Freedom House)這樣的組織視為民主倒退國家。

該評論認為，新威權主義並沒有將自己塑造成民主的替代品，而是聲稱自己是一種「真正的民主」，是一種多數統治的民主。美國國務院經常使用的民主vs.專制的兩極化冷戰時期概念已不敷需要，皮尤研究中心(Pew Research)的研究顯示，美國人和法國人對他們自己的政治制度失望程度很高，其他歐洲國家也差不多，許多人甚至根本不認為他們還算是個民主國家。

為什麼會這樣？文章認為，某種程度上是因為一年來疫情封鎖和限制，在恐懼和不確定性心理影響下，人們對於民主治理的看法已被打亂。過去一年，在許多地方與疫情大流行對抗過程中，民主和專制體制之間已不像過去那樣可以明顯區分。人們無法判斷不同政權類型對防治疫情的是更好或是更差，不同體制對公民自由限制或經濟政策也沒有一定規則，疫情之下的不同體制關切的都是權力與秩序問題。

文章指出，民主和非民主之間界限趨於模糊，對國際政治產生了深遠影響。如果拜登以自由之家或V Dem的評級為指導，像印度這樣的國家在其聯盟中就應該沒有位置。但是，如果以美國的戰略利益為指導，印度對於西方遏制中國在亞洲的影響力就是至關重要的。

因此，評論最後說，華盛頓面臨一個選擇：它可以假裝印度和土耳其等也是民主國家，以便遏制中國，否則就得在言辭上把遏制中俄與恢復民主世界的努力脫鉤。在此建議拜登政府採取第2條道路，因為在這個充斥著社交媒體的世界裡，「虛偽」是最大的罪惡，民主的合法性來自於面對權力要「說出真相」，而民主政府在國際上的合法性則來自於「說出權力的真相」。

(中時新聞網)