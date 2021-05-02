根據台灣民意基金會日前公布的民調，若明天舉行公投，反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選三項公投，將獲壓倒性勝利，重啟核四項目則呈現拉鋸。臉書粉專「沃草Watchout」對此分析指出，民進黨支持者在珍愛藻礁公投中，同意票明顯高於不同意票，呈現支持藻礁又反核四的傾向，執政黨若要說服支持者反對這項公投，還有很大的努力空間。淡江大學全球發展學院院長包正豪直指，如果公投結果4個通過3個，或是4個公投全部過關，民進黨政府誰應該下台負責？

包正豪2日在臉書貼文表示，8月份將有4個公投，其中民進黨所反對的，除了「重啟核四」還有0.5％的領先幅度外（抽樣誤差，根本算是平手），「反萊豬進口」、「珍愛藻礁」、「公投綁大選」等3個民進黨極力反對/避免的議題，全部都大幅度落後。再來看政黨支持者的態度分布，就會發現即便是民進黨支持者也有近半數不贊同該政黨的政策；也就是說，「反萊豬進口」、「珍愛藻礁」、「公投綁大選」等3項，可說是社會共識了。

包正豪認為，如果公投結果真如民調所顯示的一樣，4個通過3個，甚至更糗的是，4個公投全部過關，那麼民進黨政府要有人承擔政治責任而下台嗎？如果有，那誰應該負責？再延伸來看，按照民進黨的慣例，如果公投結果不如她意，民進黨有可能會不鳥公投結果，假裝沒這件事發生。包正豪表示，倒是蠻好奇大學生對政治責任有何看法。

有網友表示，「看看到時怎麼認定責任啊！是府還是院...」包正豪回說：「我比較好奇素來政治冷漠無感的學生會怎樣看？」網友：「大學生普遍會接受『留在崗位負責才是負責』這種莫名其妙的看法，以及普遍認為媒體跟在野黨要求負起政治責任是『政黨惡鬥』。」包正豪：「太魯閣號是這樣，那公投也會一樣？我很好奇。」

8月份將有4個公投，其中民進黨所反對的，除了「重啟核四」還有0.5％的領先幅度外（考慮抽樣誤差的話，這根本是平手的意思），「反萊豬進口」、「珍愛藻礁」、「公投綁大選」等三個民進黨極力反對/避免的議題，全部都大幅度落後。 如果再看政黨支持者... 由包正豪發佈於 2021年5月2日 星期日

(中時新聞網)